Phường Kỳ Lừa tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Tại chương trình, các đại biểu và người dân đã tham quan khu vực trưng bày 19 mô hình đèn lồng quy mô, công phu của các cơ quan, đơn vị, trường học tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; tham gia hoạt động rước đèn lồng, di chuyển theo lộ trình từ Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ qua các tuyến phố: Trần Phú, Bắc Sơn, Minh Khai, Trần Đăng Ninh, Lê Lai, Lương Văn Tri và kết thúc tại Sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa.

Các đại biểu tham quan mâm cỗ Trung thu

Tại sân khấu chính, đại biểu đã tham quan 7 mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị chu đáo bởi các cơ quan, đơn vị, trường học và khối phố và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và phường Kỳ Lừa tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường

Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và động viên các đối tượng yếu thế, trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Kỳ Lừa đã trích Quỹ Bảo trợ trẻ em phường, kết hợp cùng sự chung tay của các cá nhân, tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.