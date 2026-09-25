Phường Kỳ Lừa tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026
Tối 25/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026. Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo phường Kỳ Lừa cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn và đông đảo Nhân dân.
Tại chương trình, các đại biểu và người dân đã tham quan khu vực trưng bày 19 mô hình đèn lồng quy mô, công phu của các cơ quan, đơn vị, trường học tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ; tham gia hoạt động rước đèn lồng, di chuyển theo lộ trình từ Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ qua các tuyến phố: Trần Phú, Bắc Sơn, Minh Khai, Trần Đăng Ninh, Lê Lai, Lương Văn Tri và kết thúc tại Sân khấu chính Phố đi bộ Kỳ Lừa.
Tại sân khấu chính, đại biểu đã tham quan 7 mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị chu đáo bởi các cơ quan, đơn vị, trường học và khối phố và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và động viên các đối tượng yếu thế, trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Kỳ Lừa đã trích Quỹ Bảo trợ trẻ em phường, kết hợp cùng sự chung tay của các cá nhân, tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phuong-ky-lua-to-chuc-dem-hoi-trang-ram-nam-2026-5105380.html