Ấm áp 'Đêm hội trăng rằm' dành cho thiếu nhi Lâm Đồng

Rực rỡ sắc màu trong Đêm hội trăng rằm

Tham dự, chung vui và động viên các em thiếu nhi có đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhà tài trợ cùng gần 300 em thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên đến từ các cơ sở bảo trợ xã hội, lớp học chuyên biệt trên các phường khu vực Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn vui Đêm hội trăng rằm cùng thiếu nhi

Mở đầu đêm hội là màn biểu diễn Lân Sư Rồng sôi động với tiết mục "Song Lân bình an" mang đến không gian tươi vui đậm chất truyền thống. Tiếp nối là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do chính các em đội viên sinh hoạt tại Trung tâm biểu diễn, tạo nên bầu không khí rộn ràng, ngập tràn sắc màu tuổi thơ.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Tết Trung thu là dịp để toàn xã hội thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm thiết thực đến thế hệ mầm non tương lai, đặc biệt là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội và lớp học chuyên biệt.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn mong muốn các cháu thiếu nhi luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, phấn đấu rèn luyện tốt theo 5 Điều Bác Hồ dạy để trở thành những chủ nhân tương lai, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn tặng quà và học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ban Tổ chức và các mạnh thường quân đã trao tặng tổng cộng 3.000 phần quà và 100 suất học bổng (tổng trị giá gần 800 triệu đồng) cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn và đại diện Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Tại đêm hội chính ở khu vực trung tâm, Ban Tổ chức trao 330 phần quà và 30 suất học bổng cho thiếu nhi trên địa bàn Đà Lạt. Trước đó, Ban Giám đốc Trung tâm đã đến thăm, trao 120 phần quà cho thiếu nhi tại các cơ sở xã hội gặp khó khăn trong việc di chuyển đến tham dự chương trình.

"Đêm hội trăng rằm" năm 2026 khép lại trong ánh nến lung linh của những chiếc lồng đèn và tiếng cười rạng rỡ trên gương mặt các em nhỏ đã để lại dấu ấn tốt đẹp về một mùa Trung thu nghĩa tình, ấm áp.

Một số hình ảnh tại Đêm hội Trăng rằm:

Trao tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi ở Làng trẻ SOS

Đại diện Nhà Thiếu nhi Lâm Đồng và Hội Doanh nghiệp trẻ tặng quà và học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh thiếu may mắn trong cuộc sống

Các em thiếu nhi Trung tâm Bảo trợ xã hội Lâm Đồng háo hức với các tiết mục trong đêm hội

Tiết mục biểu diễn văn nghệ Ngày hội trăng rằm

Bạn nhỏ ở làng trẻ SOS chăm chú theo dõi văn nghệ trong Đêm hội trăng rằm

Rước trăng về cho những ước mơ

Niềm vui của các em nhỏ khi có một đêm Trung thu trọn vẹn