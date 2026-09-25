Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức Tết Trung thu "Biên cương - Đêm hội trăng rằm"

Tối 25-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Tết Trung thu “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi là con của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Trường Sa.

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu có thưởng; thưởng thức các tiết mục múa lân, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và cùng rước đèn phá cỗ Trung thu.

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho con cán bộ, chiến sĩ.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 184 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng tiền mặt) cùng nhiều phần quà cho các thiếu nhi. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 70 triệu đồng.

Chương trình không chỉ mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa mà còn thể hiện sự chăm lo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với đời sống hậu phương Quân đội; tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.