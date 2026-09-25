Tối 25-9, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm “Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc năm 2026”.

Chương trình múa lân sôi động thu hút đông đảo thiếu nhi đến xem.

Tiết mục văn nghệ do các thiếu nhi sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh biểu diễn.

Chương trình nhằm phục vụ các thiếu nhi, người dân đến xem, tham gia trong đêm Trung thu. Tại đây, đông đảo thiếu nhi và người dân được xem các tiết mục biểu diễn múa lân - sư - rồng đặc sắc; xem các tiết mục biểu diễn võ thuật, nhảy hiện đại, biểu diễn nhạc cụ... do các thiếu nhi đến từ các câu lạc bộ, đội nhóm, lớp năng khiếu của Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh biểu diễn.

Tại chương trình, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã trao 200 món quà là lồng đèn đồ chơi Trung thu cho các thiếu nhi đến tham gia, xem chương trình. Đồng thời, trao nhiều phần quà Trung thu cho các thiếu nhi, học viên các lớp năng khiếu, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm sinh hoạt tại Cung.

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho các thiếu nhi sinh hoạt tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Tặng quà Trung thu cho các thiếu nhi đến tham gia chương trình.

Chương trình nhằm góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thiếu niên, nhi đồng; mang đến cho thiếu nhi các hoạt động vui Tết Trung thu ấm áp, nhiều niềm vui.