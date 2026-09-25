Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vui Tết Trung thu cùng 1.000 thiếu nhi Thủ đô

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Quang Thái

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của đông đảo thiếu nhi đến từ các trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Ngay từ sớm, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã náo nức tiếng trống hội, tiếng nhạc và những màn múa lân, múa rồng sôi động.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc vui Tết Trung thu. Ảnh: Quang Thái

Dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng, đèn ông sao, các em thiếu nhi chăm chú dõi theo từng tiết mục nghệ thuật, hòa mình vào không khí tưng bừng của đêm hội. Các em được giao lưu với Chị Hằng, Chú Cuội, tham gia trò chơi dân gian, rước đèn và phá cỗ.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 670 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quà tặng các em thiếu nhi Thủ đô. Ảnh: Quang Thái

Tại chương trình, 30 em đại diện cho các em được nhận hỗ trợ đã trực tiếp đón nhận những món quà Trung thu trong sự động viên, sẻ chia của các đại biểu, lãnh đạo thành phố và ban tổ chức.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng biểu dương, tặng quà 30 thiếu nhi có tài năng nổi bật, đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng các em thiếu nhi Thủ đô. Ảnh: Quang Thái

Để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, tinh thần chăm lo Tết Trung thu đã lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2026 nhằm phân công cụ thể, phát huy tối đa thế mạnh của từng tổ chức thành viên.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội tặng quà các em thiếu nhi Thủ đô. Ảnh: Quang Thái

Trong đó, chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 truyền tải thông điệp về sự quan tâm, chăm lo của thành phố, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em; qua đó góp phần để mỗi em thiếu nhi dù ở hoàn cảnh nào đều có một mùa Trung thu vui tươi, an toàn và ý nghĩa.