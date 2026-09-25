'Thùng Thình Thùng' - Bản hòa tấu đương đại đặc sắc về Tết Trung thu

“Thùng Thình Thùng” tạo nên sự gặp gỡ giữa các nhạc cụ âm nhạc dân gian và guitar điện tử. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Thùng Thình Thùng” được xây dựng từ những ký ức Trung thu của nghệ sĩ Dzũng. Ở đó, tiếng đàn tranh, tỳ bà, sáo, trống bỏi, trống ếch, trống hội cùng phần hợp xướng hò khoan được hòa quyện với guitar điện tử, tạo nên bức tranh âm thanh gợi nhắc không khí đêm rằm tháng Tám, với tiếng trống hội, những bước chân trẻ nhỏ xuống phố, sắc màu của đồ chơi dân gian và những chiếc đầu sư tử truyền thống.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Dzũng cho biết Trung thu trong ký ức của anh gắn với bánh cá chép, bánh dẻo nhân đậu xanh, phố Hàng Mã (Hà Nội), những chiếc mặt nạ và các giai điệu thiếu nhi vang lên mỗi mùa tháng Tám. Khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, mỗi dịp Trung thu, anh vẫn tìm về khu phố Lương Nhữ Học để mua một món đồ chơi, như cách tìm lại ký ức tuổi thơ và nỗi nhớ về đêm trăng rằm Hà Nội.

Từ những ký ức ấy, “Thùng Thình Thùng” được anh hình thành trong khoảng 5 giờ sáng tác. Theo Dzũng, anh muốn tạo nên một bức tranh bằng âm thanh, trong đó những chất liệu quen thuộc của Trung thu truyền thống được đặt cạnh ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Dzũng mong muốn “Thùng Thình Thùng” sẽ đánh thức những ký ức đẹp đẽ và gìn giữ tình yêu trong sáng của mỗi người với mùa trăng phá cỗ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đáng chú ý, “Thùng Thình Thùng” không chỉ được phát hành như một sản phẩm âm nhạc độc lập, mà còn là theme song (bản nhạc chủ đề) ứng tác cùng bộ đầu sư tử đa chất liệu truyền thống Bắc Bộ thuộc dự án “Trăng Ta”, tạo thành một tác phẩm sắp đặt kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh trong Triển lãm “Của Trăng và Ta” do EMGallery tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến 30/9/2026.

Dzũng cho biết, quá trình thu âm “Thùng Thình Thùng” do kỹ sư Benjamin James từ In The Box Studio thực hiện. Dzũng đã mời các nghệ sĩ đàn tranh, tỳ bà và sáo cùng thu âm tác phẩm. Tất cả ngồi đối diện nhau, thu âm theo dạng “one take”, nghĩa là cùng chơi một lúc, nếu có lỗi thì tất cả cùng thu lại từ đầu chứ không cắt ghép, chỉnh sửa. Phần hợp xướng trong tác phẩm được thể hiện bởi các bạn nhỏ đến từ Soul Institute of Arts.

Anh hy vọng khi nghe “Thùng Thình Thùng”, mỗi người sẽ tìm thấy một Trung thu của riêng mình, một “đứa trẻ” bên trong mình, để đánh thức những ký ức đẹp đẽ và gìn giữ tình yêu trong sáng với mùa trăng phá cỗ.