TP.HCM: Chùa Trúc Lâm và Vạn Quốc trao 1.700 phần quà Trung thu đến thiếu nhi

Các em thiếu nhi chơi trò chơi

Tại đêm hội, 200 em thiếu nhi đã có một không gian vui chơi ý nghĩa khi được tham gia các trò chơi dân gian, rước đèn, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và xem kịch. Các hoạt động không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khéo léo lồng ghép những bài học sâu sắc, nhắc nhở các em về lòng từ bi và tình yêu thương trong cuộc sống.

Xem văn nghệ và giao lưu cùng chú Cuội

Dịp này, Đại đức Thích Thiện Châu, trụ trì chùa Trúc Lâm (P.Bàn Cờ) và chùa Vạn Quốc cùng chư Tăng, các nhà hảo tâm đã trao tặng 20 suất học bổng (trị giá 500 nghìn đồng/suất) nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao 200 phần quà trung thu gồm lồng đèn, bánh kẹo đến tận tay các em nhỏ tham dự chương trình.

Đại đức Thích Thiện Châu trao các suất học bổng đến các em

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Châu bày tỏ niềm hoan hỷ và gửi lời tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, trợ duyên của chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân, đã chung tay mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp. Đại đức trụ trì cũng ân cần dặn dò, khuyến khích các em thiếu nhi phải luôn nỗ lực chăm ngoan, học giỏi, vâng lời thầy cô và hiếu thảo với mẹ cha để xứng đáng là những người con ngoan, trò giỏi.

Các em nhỏ thích thú trong Đêm Trung thu

Trước đó, nhân mùa Trung thu năm 2026, Đại đức Thích Thiện Châu, trụ trì chùa Trúc Lâm (P.Bàn Cờ, TP.HCM) cùng quý Phật tử, các đơn vị tài trợ đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề “Trao một phần quà, gửi một niềm vui”, hướng đến trẻ em tại những địa phương còn nhiều khó khăn.

Trao quà trung thu tại xã Bù Gia Mập

Trong hành trình ngày 19 và 20-9, đoàn đã trao 1.500 phần quà và 30 học bổng khuyến học tặng các em thiếu nhi tại tỉnh Vĩnh Long, TP.Đồng Nai. Mỗi phần quà gửi gắm sự quan tâm của quý thầy, quý Phật tử và những nhà hảo tâm đến các em nhỏ.

Trao các suất học bổng

Đặc biệt, đoàn đã trao tặng tại một số điểm trường trên địa bàn xã biên giới Bù Gia Mập là địa bàn vùng sâu, vùng xa biên giới - nơi đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Đối với trẻ em nơi đây, những hoạt động chăm lo dịp Trung thu không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội của thiếu nhi mà còn là sự động viên, khích lệ tinh thần để các em tiếp tục học tập và trưởng thành.