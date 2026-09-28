Dấu ấn phát triển đảng viên

Chuyển từ “giao chỉ tiêu” sang “chủ động tạo nguồn”

Đảng bộ tỉnh Quảng Trị hiện có 84 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, bao gồm 78 đảng bộ xã, phường, đặc khu Cồn Cỏ cùng các đảng bộ: Các cơ quan Đảng tỉnh, UBND tỉnh, Quân sự tỉnh và Công an tỉnh, với tổng số 777 tổ chức cơ sở đảng và 128.793 đảng viên.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên, nhờ đó công tác này đạt được nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng, bảo đảm việc kết nạp quần chúng tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Đảng và phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu.

Tuy nhiên, tỉ lệ kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 của toàn đảng bộ tỉnh vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn. Hạn chế này thể hiện rõ tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo và trong các doanh nghiệp tư nhân, dẫn đến tình trạng nhiều chi bộ nông thôn “bỏ ngỏ” nhiệm vụ kết nạp đảng viên mới trong nhiều năm liền.

Phấn đấu, rèn luyện từ mô hình “Đảng viên tuổi 18”, các em học sinh có thành tích xuất sắc của Trường THPT Lao Bảo đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng - Ảnh: T.T

Bước vào năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, đề án, chỉ thị về tăng cường công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2026-2030, đồng thời tổ chức chuyên đề về công tác phát triển đảng viên giai đoạn mới. Một trong những thay đổi quan trọng trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chuyển từ tư duy “giao chỉ tiêu” sang “chủ động tạo nguồn” phát triển đảng viên và chịu trách nhiệm về nguồn ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch với mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm tạo nguồn, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ sát với thực tiễn. Công tác tạo nguồn được tập trung ưu tiên cho các địa bàn khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bào tôn giáo, chi bộ ít đảng viên và doanh nghiệp tư nhân, đồng thời chú trọng phát triển lực lượng ưu tú từ các đoàn thể, công nhân, lao động trực tiếp, lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tạo nguồn và bồi dưỡng, công tác phát triển đảng viên đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh kết nạp được 2.855 đảng viên, đạt 92,51% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2026 (chỉ tiêu 3.086 đảng viên). Đã có 42/84 đảng bộ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên cả năm 2026, trong đó nổi bật là Đảng bộ các xã: Thượng Trạch, Lao Bảo, Cam Lộ, Vĩnh Thủy và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh. Đây là những đơn vị đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm.

Linh hoạt, quyết liệt

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nguồn, đến hết tháng 9/2026, Đảng bộ xã Lao Bảo đã kết nạp 39 đảng viên mới, đạt 185,7% chỉ tiêu, đứng thứ 2 trong toàn tỉnh. Trong đó, có 19 đảng viên được kết nạp từ nguồn học sinh.

Một trong những kinh nghiệm thực tiễn sinh động cho công tác phát triển đảng viên trong khối trường học chính là cách làm hiệu quả của Chi bộ Trường THPT Lao Bảo, xã Lao Bảo. Nhiều năm qua, đơn vị đã triển khai thành công mô hình “Đảng viên tuổi 18” với phương pháp bài bản, chặt chẽ và truyền cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ. Ngay từ đầu năm học, nhà trường phổ biến rõ các quy định, tiêu chí về học tập và rèn luyện, qua đó định hướng sớm cho những học sinh sinh từ tháng 1 đến tháng 6. Mỗi năm trường duy trì tổ chức cho khoảng 40 học sinh ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lao Bảo Lê Văn Hiếu chia sẻ: “Nhà trường chủ động phối hợp với trung tâm chính trị cấp xã mở lớp nhận thức về Đảng ngay tại chỗ để tạo sự thuận tiện tối đa cho các em. Khi học sinh đạt đủ điều kiện về độ tuổi, đạt thành tích học tập loại giỏi, cấp ủy sẽ mời phụ huynh lên để trao đổi, làm công tác tư tưởng và giới thiệu nguồn.

Sau khi lập danh sách, mỗi học sinh đều được phân công một giáo viên là đảng viên trực tiếp theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn quy trình vào Đảng. Công tác hoàn thiện hồ sơ cũng được đẩy nhanh nhờ sự phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương trong việc thẩm tra, xác minh lý lịch. Năm học 2025-2026, chi bộ kết nạp 20 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên là học sinh”.

Xã Cam Lộ chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng từ đoàn viên, thanh niên ưu tú - Ảnh: T.T

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Quảng Ninh đã kết nạp 74 đảng viên, đạt 130% chỉ tiêu tỉnh giao. Nhiều đảng bộ, chi bộ đã đạt và vượt chỉ tiêu Đảng ủy xã giao. Kết quả này thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc chủ động tạo nguồn, giao nhiệm vụ và rèn luyện quần chúng qua thực tiễn.

Chia sẻ về định hướng rèn luyện đảng viên mới, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh Phạm Thị Bích Huệ cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt quan điểm hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên chưa phải là đích đến cuối cùng, giá trị của người đảng viên phải được đo lường bằng kết quả công việc, ý thức trách nhiệm và sự tín nhiệm của Nhân dân.

Do đó, các chi bộ cần xây dựng kế hoạch rèn luyện 12 tháng dự bị sát sao với phương châm rõ việc, rõ người theo dõi và rõ thời điểm đánh giá. Cùng với kiểm tra nghiêm túc qua các mốc thời gian, việc phân công nhiệm vụ đúng sở trường sẽ tạo môi trường để đảng viên mới thử thách, trưởng thành và đóng góp thiết thực cho địa phương”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Kết quả kết nạp đảng viên giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, còn chênh lệch khá lớn. Tính đến hết tháng 9/2026, vẫn còn 18/84 đảng bộ, chiếm 21,4%, chưa đạt tiến độ tối thiểu 75% chỉ tiêu của năm. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào có đạo cùng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng thực tế.

Nhằm khắc phục những hạn chế và tạo chuyển biến căn bản trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng gắn liền với nâng cao chất lượng đảng viên mới. Xác định rõ mục tiêu trong giai đoạn mới, công tác phát triển đảng viên đến năm 2030 phải gắn kết chặt chẽ giữa số lượng, chất lượng, cơ cấu và sức chiến đấu, trong đó chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phi Cường, để công tác phát triển đảng viên thực sự trở thành nguồn lực xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trước hết phải chủ động tạo nguồn từ cơ sở, nhất là trong lực lượng thanh niên, trường học, doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo và những địa bàn còn khó khăn về nguồn, bảo đảm tạo nguồn thường xuyên, thực chất và không chạy theo chỉ tiêu. Đồng thời, thực hiện tốt quá trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, rèn luyện, giao nhiệm vụ, phát huy, sàng lọc, bảo đảm sau khi kết nạp, mỗi đảng viên phải được giao nhiệm vụ, rèn luyện và đánh giá nghiêm túc qua thực tiễn.

“Mục tiêu cuối cùng không chỉ là kết nạp được bao nhiêu đảng viên, mà là xây dựng những đảng viên tiên phong, gương mẫu, gần dân, được Nhân dân tin tưởng, có khả năng tập hợp và dẫn dắt phong trào ở cơ sở. Qua đó, mỗi đảng viên mới sẽ trở thành nguồn cán bộ, nguồn lực quan trọng cho công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội địa phương”, ông Nguyễn Phi Cường nhấn mạnh.