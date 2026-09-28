Thời tiết hôm nay 28/9: Bắc bộ có nơi trên 35 độ C, Nam bộ chiều tối mưa dông. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 28/9 tiếp tục có sự khác biệt giữa các khu vực.

Tại Bắc bộ, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Về chiều tối và đêm, một số khu vực có mưa rào và dông.

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, thấp nhất 26-28 độ C. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào, dông vài nơi.

Tây Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Đông Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng trong ngày, một số nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C. Về chiều tối và đêm, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Cao nguyên Trung bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Trong ngày có mưa rào và dông vài nơi, tập trung hơn vào chiều tối.

Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, chủ yếu vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại TP.HCM, nhiệt độ dao động khoảng 25-34 độ C. Trong ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các đợt mưa dông, người dân cần lưu ý nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là vào chiều tối.

Dự báo thời tiết 34 tỉnh, thành ngày 28/9/2026

Nhiệt độ thấp nhất, cao nhất và hình thái thời tiết chính tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Bắc bộ Ngày nắng, có nơi nắng nóng trên 35°C

Trung bộ Nắng ban ngày, một số nơi mưa dông về chiều tối

Nam bộ - Cao nguyên Mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Bắc bộ - 15 tỉnh, thành

Thanh Hóa - Huế

Duyên hải Nam Trung bộ - Cao nguyên Trung bộ

Nam bộ - 8 tỉnh, thành

Lưu ý: Các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng sau sắp xếp có địa bàn trải từ ven biển đến cao nguyên nên nhiệt độ giữa các khu vực có thể chênh lệch đáng kể.

Nguồn dự báo: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), ngày 28/9/2026.