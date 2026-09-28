Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Từ đêm 30/9, không khí lạnh có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ảnh minh họa: canva.

Dự báo về đợt không khí lạnh tại miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong tháng 10, không khí lạnh tiếp tục có khả năng xảy ra và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Về đợt không khí lạnh sắp tới, theo dự báo, khoảng đêm 30/9, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 1/10, nhiệt độ tại khu vực này có xu hướng giảm 3-4 độ C.

Mặc dù đợt không khí lạnh này có xác suất cao, tuy nhiên, thời gian những ngày cuối tháng 9, trước khi nó xuất hiện, chuyên gia dự báo, nền nhiệt tại Bắc Bộ vẫn ở mức cao, có nơi nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/9 đến ngày 29/9:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng tối 27/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng tối 27/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/9 đến ngày 07/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 01-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo, trong thời gian không khí lạnh hoạt động, trên biển, người dân cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn 1–3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và dân sinh.