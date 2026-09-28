Lào Cai: Bảo đảm sử dụng đúng, hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong giai đoạn 2021 - 2025, trường Cao đẳng Lào Cai được giao tổng số 57,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện các nội dung thuộc Tiểu dự án 3, Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn được sử dụng để mua sắm trang thiết bị dạy nghề, sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng chương trình, giáo trình và thực hiện các nội dung liên quan. Đến thời điểm báo cáo, nhà trường đã giải ngân 47,336 tỷ đồng, đạt 82,3% kế hoạch vốn được giao.

Đoàn kiểm tra thực tế trang thiết bị nghề Điều dưỡng mua sắm từ nguồn vốn chương trình. Ảnh: Nguyễn Tuyên

Qua kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của Trường Cao đẳng Lào Cai trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác đào tạo nghề. Nhà trường được đánh giá là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao tại thời điểm kiểm tra. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Quốc Luận đề nghị, nhà trường tiếp tục chủ động thực hiện các nội dung thuộc Chương trình theo đúng thẩm quyền; đồng thời rà soát, điều chỉnh danh mục và kinh phí thực hiện năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Quốc Luận kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Tuyên

Đối với các đề xuất hỗ trợ nguồn lực, nhà trường cần xác định đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng phạm vi và định mức, phù hợp với khả năng bố trí vốn của Chương trình; đồng thời rà soát để không xảy ra tình trạng trùng lặp với các nguồn vốn, chương trình, dự án khác. Đoàn cũng đề nghị các phòng, ban chuyên môn của Nhà trường tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được báo cáo sớm để được hướng dẫn, giải quyết.