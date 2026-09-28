Đà Nẵng mở rộng hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, thúc đẩy đầu tư và huy động nguồn lực quốc tế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2, từ phải sang) trao quà lưu niệm cho Quỹ đầu tư Ares. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tại buổi làm việc với Quỹ đầu tư Ares, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu về định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, tập trung triển khai xây dựng và đưa vào vận hành có hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN).

VIFC-DN hướng đến hình thành môi trường pháp lý có tính cạnh tranh, phù hợp thông lệ quốc tế, với các quy định rõ ràng về thủ tục, dịch chuyển vốn, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, giải quyết tranh chấp và bảo đảm khả năng dự báo của chính sách.

VIFC-DN được định hướng trở thành trung tâm tài chính thế hệ mới, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo khác biệt như quản lý quỹ và tài sản, các nền tảng và thị trường giao dịch chuyên biệt, tài chính xanh và tài chính bền vững, công nghệ tài chính và thử nghiệm các mô hình tài chính mới; qua đó từng bước trở thành cầu nối giữa nguồn vốn quốc tế với các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Ông Mitchell Goldstein, Đồng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Khối tín dụng toàn cầu Ares đánh giá cao định hướng phát triển VIFC-DN và bày tỏ khả năng tham gia hệ sinh thái VIFC-DN.

Hai bên trao đổi về triển vọng đầu tư tại Việt Nam và Đà Nẵng, đặc biệt trong các dự án hạ tầng đầu tư theo hình thức hợp tác công tư; đồng thời thảo luận về các điều kiện cần thiết để thu hút và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế tham gia hiệu quả vào các dự án tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi về kinh nghiệm phát triển thị trường tín dụng tư nhân và các giải pháp huy động nguồn vốn trung, dài hạn bổ sung cho kênh tín dụng ngân hàng truyền thống; qua đó nghiên cứu khả năng huy động thêm nguồn vốn quốc tế phục vụ các dự án hạ tầng và nhu cầu phát triển của Việt Nam và Đà Nẵng.

Ares Management Corporation là tập đoàn quản lý tài sản thay thế toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực tín dụng, bất động sản, cơ sở hạ tầng, vốn cổ phần tư nhân và thị trường thứ cấp. Tính đến ngày 30/6/2026, Ares quản lý khoảng 671 tỷ USD tài sản và triển khai khoảng 120 - 150 tỷ USD vốn đầu tư mỗi năm trên phạm vi toàn cầu.

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc với UNDP. Tham dự có ông Marcos Athias Neto, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc Cục Chính sách và Hỗ trợ Chương trình của UNDP; ông Marcos Mancini, Giám đốc toàn cầu về Chính sách và Quản lý tài chính, cùng Đại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đại diện UNDP. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn sự đồng hành của UNDP với Đà Nẵng trong thời gian qua; đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững.

Trong giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với UNDP, đặc biệt trong huy động nguồn lực quốc tế, tiếp cận các mô hình và chuẩn mực tiên tiến; đồng thời triển khai các sáng kiến có khả năng tạo tác động thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng đang có nhu cầu lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, giao thông đô thị, năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là những lĩnh vực thành phố mong muốn tăng cường huy động các nguồn vốn quốc tế dài hạn và bền vững.

Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Marcos Athias Neto đánh giá cao định hướng phát triển xanh, bền vững và đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng; đồng thời khẳng định UNDP sẵn sàng tiếp tục đồng hành thành phố trong việc đẩy mạnh các hoạt động vì sự phát triển bền vững.

Công bố Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng trở thành thành viên FC4S. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Trong khuôn khổ buổi làm việc, diễn ra lễ công bố VIFC-DN trở thành thành viên Mạng lưới các Trung tâm Tài chính vì Phát triển Bền vững do UNDP điều phối (Financial Centres for Sustainability (FC4S).

Việc gia nhập FC4S ngay từ giai đoạn đầu hình thành VIFC-DN được kỳ vọng tạo điều kiện để VIFC-DN tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, các chuẩn mực và thực tiễn tốt về tài chính xanh, tài chính bền vững; mở rộng kết nối với các trung tâm tài chính, định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/9/2026, tại bang Texas (Hoa Kỳ), đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với làm việc với Chính quyền thành phố Dallas, Tập đoàn HAS và Công ty Arbin Instruments.

Buổi làm việc với Chính quyền thành phố Dallas do Trưởng ban Phát triển Kinh tế Dallas Linda McMaho chủ trì. Hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, trong đó tập trung vào tài chính - fintech, bán dẫn - AI - đổi mới sáng tạo, hàng không - logistics - chuỗi cung ứng, đầu tư - thương mại và giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực.

Buổi làm việc với Chính quyền thành phố Dallas (Hoa Kỳ). Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố; đồng thời đề nghị Dallas hỗ trợ kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Dallas và khu vực Bắc Texas, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, logistics và dịch vụ quốc tế.

Đà Nẵng cũng giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do và Khu công nghệ số tập trung; qua đó mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Trưởng ban Phát triển Kinh tế Dallas Linda McMahon thống nhất duy trì trao đổi và tăng cường kết nối giữa hai thành phố; đồng thời đề xuất một số hướng hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi bên; từng bước thúc đẩy các hoạt động trao đổi, kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đại diện Tập đoàn HAS. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tại buổi làm việc với Tập đoàn HAS do Chủ tịch, CEO Tập đoàn HAS Agustin Arellano chủ trì, hai bên trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển các khu chức năng của Đà Nẵng và khả năng đầu tư, kinh doanh của HAS tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đà Nẵng đề nghị HAS chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu các mô hình phát triển hệ thống sân bay, logistics và Airport City/Aerotropolis; đồng thời tìm hiểu khả năng tham gia đầu tư, khai thác và phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế gắn với sân bay.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với đại diện Công ty Arbin Instruments. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Cùng ngày 23/9, đoàn công tác làm việc với Công ty Arbin Instruments do Chủ tịch Arbin Instruments Chaojiong Zhang chủ trì.

Hai bên đã trao đổi và cập nhật kế hoạch đầu tư của công ty tại Đà Nẵng, trong đó tập trung vào quy mô, công nghệ, sản phẩm, nhu cầu về hạ tầng và tiến độ triển khai dự kiến. Hai bên cũng trao đổi khả năng phát triển tại Đà Nẵng cơ sở sản xuất gắn với hoạt động R&D, đào tạo kỹ thuật và liên kết với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ; đồng thời rà soát các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư và thống nhất các bước triển khai tiếp theo.

Chuỗi hoạt động tại Hoa Kỳ đã mở ra một số hướng hợp tác cụ thể giữa Đà Nẵng và các đối tác trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, công nghệ cao, hàng không, logistics và phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và mạng lưới quốc tế.

Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục thúc đẩy các cơ hội đầu tư, huy động nguồn lực quốc tế và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.