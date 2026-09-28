Đảng viên xã Đoàn Kết tiên phong phát triển kinh tế

Mô hình nuôi cá của nhân dân bản Tà Lọt mang lại thu nhập ổn định.

Tại bản Tà Lại, mô hình nuôi ếch thương phẩm của đảng viên Hà Văn Thỏa đang mở ra hướng sản xuất mới. Tháng 5/2026, anh Thỏa đầu tư nuôi 7.000 con ếch giống, với giá 2.000 đồng/con. Sau thời gian chăm sóc, đến nay gia đình đã xuất bán khoảng 6 tạ ếch thương phẩm, giá 60.000 đồng/kg. Mô hình chưa lớn, nhưng với hiệu quả bước đầu, giúp người dân trong bản có thêm một lựa chọn trong phát triển kinh tế. Anh Thỏa cho biết: Thời gian tới, gia đình tiếp tục mở rộng quy mô. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ giống, kỹ thuật cho các hộ có nhu cầu nuôi ếch, hướng tới liên kết thành lập HTX để sản xuất bền vững.

Bản Tà Lại có 246 hộ, 1.008 nhân khẩu. Chi bộ bản có 52 đảng viên. Hiện bản còn 13 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo. Xác định nâng cao thu nhập là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững, Chi bộ đưa nội dung phát triển kinh tế vào sinh hoạt, bàn những việc sát với điều kiện của bản; vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thử nghiệm những mô hình mới.

Mô hình nuôi vịt của nhân dân bản Tà Lọt.

Đồng chí Mùi Văn Vương, Bí thư Chi bộ bản Tà Lại, cho biết: Chi bộ khuyến khích cán bộ, đảng viên tiên phong xây dựng các mô hình kinh tế để nhân dân học tập, làm theo. Từ kết quả bước đầu của mô hình nuôi ếch của anh Hà Văn Thỏa, Chi bộ tiếp tục vận động các hộ có điều kiện học hỏi kỹ thuật, tính toán đầu ra, từng bước nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập.

Tại bản Tà Lọt, hiện có 261 hộ, 1.094 nhân khẩu; Chi bộ có 50 đảng viên. Tỷ lệ hộ nghèo còn 11%, thu nhập bình quân đạt khoảng 28 triệu đồng/người/năm. Tận dụng lợi thế mặt nước, Chi bộ tập trung vận động nhân dân phát triển chăn nuôi phù hợp. Hiện nay, bản có 5 hộ nuôi cá, 2 hộ nuôi ếch và 1 hộ phát triển mô hình vịt cổ xanh.

Vai trò nêu gương trong phát triển kinh tế của đảng viên ở Chi bộ bản Tà Lọt cũng được phát huy với những mô hình cụ thể. Gia đình anh Đinh Văn Màu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, nhiều năm duy trì 5.000 m² mặt nước nuôi cá, kết hợp nuôi 200 con vịt và 30 con lợn bản. Mô hình tổng hợp thu lãi khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Anh Màu chia sẻ: Muốn vận động bà con phát triển kinh tế thì đảng viên phải làm trước, để bà con nhìn thấy hiệu quả rồi mới vận động làm theo. Từ kinh nghiệm của gia đình, tôi thường xuyên chia sẻ kỹ thuật, cách phòng bệnh, tính toán chi phí; cùng Chi bộ vận động các hộ lựa chọn mô hình nuôi cá, ếch, vịt phù hợp.

Mô hình nuôi ếch của đảng viên Lò Văn Thỏa, bản Tà Lại.

Những mô hình tại Tà Lại, Tà Lọt là cách Đảng bộ xã Đoàn Kết cụ thể hóa chủ trương đưa nghị quyết đến gần hơn với cuộc sống. Đảng bộ xã hiện có 35 tổ chức đảng, với 1.055 đảng viên. Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, trực tiếp tham gia sinh hoạt tại các chi bộ dân cư, qua đó nắm tình hình, kịp thời cùng cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn nhiều hơn với những vấn đề thiết thực của địa phương, như phát triển sản xuất, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự. Hiện nay, 35/35 tổ chức đảng duy trì sinh hoạt định kỳ; trên 98% đảng viên thuộc diện sinh hoạt thường xuyên chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt.

Đồng chí Vũ Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, cho biết: Đảng bộ xã xác định các mô hình, cách làm phải xuất phát từ thực tiễn, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên. Đối với phát triển kinh tế, chú trọng hiệu quả, đầu ra sản phẩm và khả năng nhân rộng. Trên cơ sở kết quả bước đầu tại các bản, xã đang định hướng phát triển một số mô hình nuôi ếch, vịt; trồng chuối lấy quả tại bản Chiềng Khòng; thử nghiệm trồng cà phê tại bản Tà Lại. Đồng thời, nghiên cứu khai thác tiềm năng cảnh quan thác Nà Bó gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Mỗi mô hình được xác định phải phù hợp với đất đai, khí hậu, nguồn lực của người dân; tổ chức làm thử, đánh giá hiệu quả trước khi vận động nhân rộng.

Từ những mô hình mang lại hiệu quả bước đầu, Đảng bộ xã Đoàn Kết tiếp tục lựa chọn, đánh giá để nhân rộng; phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, tạo động lực để nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.