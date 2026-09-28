BHYT - điểm tựa chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

Viên chức BHXH cơ sở Mộc Châu tuyên truyền, tư vấn BHYT HSSV cho giáo viên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học và THCS 19-5, phường Thảo Nguyên.

Với chị Cà Thị Điện, phường Chiềng Sinh, giá trị của tấm thẻ BHYT được cảm nhận rõ nhất khi con gái là Quàng Thị Cầm Bích, học sinh Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ngần, không may bị ốm, phải điều trị gần một tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong những ngày cùng con ở bệnh viện, bên cạnh nỗi lo về sức khỏe của con là áp lực về chi phí điều trị. May mắn, nhờ tham gia BHYT, kết thúc đợt điều trị, quỹ BHYT đã chi trả hơn 205 triệu đồng.

Chị Cà Thị Điện chia sẻ: Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có BHYT, chúng tôi vơi đi rất nhiều gánh nặng về chi phí điều trị cho cháu. Qua việc của con mình, tôi thấy tham gia BHYT đầy đủ cho các cháu thực sự rất cần thiết.

Câu chuyện của em Quàng Thị Cầm Bích không phải trường hợp cá biệt. Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 20.079 lượt HSSV khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, với tổng chi phí hơn 16,39 tỷ đồng. Trong đó, 19.160 lượt khám, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh, hơn 12,7 tỷ đồng; 919 lượt khám, điều trị ngoại tỉnh, gần 3,69 tỷ đồng.

Viên chức BHXH tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền chính sách BHYT cho phụ huynh học sinh trên địa bàn phường Chiềng An.

Nhiều trường hợp được chi trả số tiền lớn. Em Quàng Thị Quỳnh Như, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, được quỹ BHYT chi trả hơn 172 triệu đồng; em Lò Hải Yến, học sinh Trường THCS Ít Ong, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, được chi trả hơn 138,4 triệu đồng. Tại tuyến tỉnh, em Lèo Ngọc Thiên Hà, học sinh Trường Tiểu học và THCS Chiềng Ban, được chi trả 40,9 triệu đồng; em Phạm Nhật Minh, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm, được chi trả 26,1 triệu đồng.

Đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngay tại trường, trong năm học vừa qua, BHXH tỉnh đã chi trả trên 439 triệu đồng cho 8 trường đủ điều kiện để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu. Qua đó, HSSV được theo dõi, chăm sóc sức khỏe từ môi trường học đường; đồng thời, được bảo đảm quyền lợi khi phải khám, điều trị tại các cơ sở y tế.

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 295.044 HSSV, 100% tham gia BHYT. Sau sắp xếp, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 410 trường học từ bậc mầm non đến cao đẳng, đại học, với trên 380 nghìn HSSV (một số trường cao đẳng vẫn tiếp tục tuyển sinh). Một trong những điều kiện thuận lợi để tiếp tục mở rộng và duy trì diện bao phủ đó chính là HSSV trên địa bàn tỉnh tiếp tục được hỗ trợ tới 70% mức đóng BHYT, gồm 50% từ ngân sách Trung ương và 20% từ ngân sách địa phương. Gia đình và HSSV chỉ phải đóng 30%, tương ứng 34.155 đồng/tháng, 409.860 đồng/năm. Chính sách này góp phần giảm đáng kể áp lực tài chính đối với phụ huynh, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Viên chức BHXH tỉnh tuyên truyền lợi ích khi tham gia BHYT cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chiềng An, phường Chiềng An.

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La, cho biết: Năm học này, BHXH tỉnh xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục duy trì 100% HSSV tham gia BHYT, bảo đảm quá trình tham gia liên tục và quyền lợi của các em khi khám, chữa bệnh. BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, Y tế, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục. Trọng tâm là quản lý chặt dữ liệu HSSV; rà soát từng trường, từng nhóm đối tượng; kịp thời phát hiện những trường hợp chưa tham gia, thẻ sắp hết hạn hoặc có nguy cơ gián đoạn để vận động và gia hạn thẻ. Trong đó, chú trọng học sinh đầu cấp, cuối cấp, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và những cơ sở giáo dục chưa đạt tỷ lệ 100%.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, BHXH tỉnh đã chỉ đạo phòng chuyên môn và BHXH cơ sở Mộc Châu mở 2 gian tuyên truyền chính sách BHYT cho phụ huynh, học sinh Trường THCS Tô Hiệu, phường Tô Hiệu và Trường Tiểu học và THCS 19-5, phường Thảo Nguyên. Các nhà trường tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trực tiếp giữa chính sách với phụ huynh, học sinh. Ngay từ đầu năm học, tổ chức tuyên truyền rõ quyền lợi, mức đóng, mức hỗ trợ; giáo viên chủ nhiệm thường xuyên rà soát, nắm tình hình từng học sinh để kịp thời vận động những trường hợp chưa tham gia.

Cô giáo Nguyễn Phương Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lò Văn Giá, cho biết: Năm học này nhà trường có hơn 10.000 học sinh cả 2 bậc học. Xác định BHYT học sinh là một nội dung quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe các em, nhà trường đã phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về quyền lợi, mức đóng, mức hỗ trợ và hướng dẫn tham gia BHYT; đồng thời, giao giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm tình hình, vận động những trường hợp chưa tham gia, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; hướng dẫn phụ huynh, HSSV sử dụng VssID, VNeID và thẻ BHYT điện tử khi khám, chữa bệnh. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT.

Với nỗ lực bao phủ 100% BHYT HSSV của cơ quan BHXH, ngành Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, giúp HSSV yên tâm học tập, mỗi gia đình thêm vững tâm trước những rủi ro về sức khỏe của con em. Tấm thẻ BHYT thực sự trở thành điểm tựa đồng hành cùng HSSV trên hành trình học tập và trưởng thành.