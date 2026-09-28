Hôm nay, triều cường ở TP.HCM lên cao 1,85 m, cần chú ý hai khung giờ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 28/9, thời tiết Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, thời tiết ngày 28/9 có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-34 độ C.

Thời tiết TP.HCM hôm nay vài nơi mưa to vào buổi tối, kết hợp triều cường có thể gây ngập. Ảnh: Hoài Bảo.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo thời tiết khu vực TP.HCM 10 ngày tới. Cụ thể, trong 24-48 giờ tới, khu vực TP.HCM, dải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ tiếp tục nâng trục lên phía Bắc suy yếu và mờ dần.

Khoảng ngày 3 và 4/10, áp cao lạnh lục địa được tăng cường phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, nhiễu động gió Đông yếu, tác động đến thời tiết khu vực.

Hôm nay xuất hiện đỉnh triều

Dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho hay mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau xuống chậm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện ngày 28-30/9.

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,6-1,65 m, mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 6-8h và 17-19h.

Trạm Thủ Dầu Một 1,75-1,85 m, ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15-0,25 m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Đáng chú ý, triều cường vùng ven biển TP.HCM ngày 28-29/9, mực nước vùng ven biển lên chậm. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,02-4,04 m; thời gian xuất hiện 14h30-16h và 3h30-5h.