Đất công ích có được cấp sổ đỏ?

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công văn (3921/QLĐĐ-ĐĐĐKĐĐ) trả lời kiến nghị của công dân về việc xác định nguồn gốc đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hồ sơ quản lý đất công ích qua các thời kỳ nhưng không đủ cơ sở khẳng định thửa đất là đất công ích, người sử dụng đất được xem xét cấp sổ đỏ.

Theo Cục Quản lý đất đai, pháp luật đất đai qua các thời kỳ đều có quy định về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ đất công ích (Luật Đất đai năm 1993 đến Luật Đất đai năm 2024). Việc xác định thửa đất có thuộc quỹ đất công ích của xã, phường hay không phải căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai được lưu trữ tại địa phương qua các thời kỳ.

Theo Cục Quản lý đất đai, trường hợp đối chiếu hồ sơ quản lý đất công ích qua các thời kỳ nhưng không đủ cơ sở khẳng định thửa đất là đất công ích, người sử dụng đất được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định hiện hành.

Trường hợp việc quản lý, sử dụng đất công ích phù hợp với quy định pháp luật, nhưng đất đang sử dụng có nguồn gốc lấn, chiếm đất công ích trước ngày 1/7/2014, người đang sử dụng đất được xem xét cấp giấy chứng nhận (theo khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 và điểm e khoản 2 Điều 11 Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội).

Về điều kiện cấp giấy chứng nhận, Cục Quản lý đất đai cho biết, việc xác định trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích theo khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024 phải căn cứ vào mục đích sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận quyền sử dụng đất, đối chiếu với mục đích sử dụng thực tế của thửa đất.

Theo hướng dẫn, việc xác nhận sử dụng đất ổn định căn cứ vào thời gian và mục đích sử dụng đất thể hiện trong một trong các loại giấy tờ. Từ các căn cứ trên, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận theo Điều 138 hoặc Điều 139 Luật Đất đai năm 2024, tùy từng trường hợp cụ thể.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu, việc xem xét phải căn cứ vào các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp không có các giấy tờ này, việc xác định sử dụng đất ổn định được thực hiện theo khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.