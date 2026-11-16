Thanh Hóa: 20 khu tái định cư đường sắt tốc độ cao đủ điều kiện giao đất

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại khu tái định cư Đồng Cửa, thôn Côn Cương 2 và khu tái định cư Cồn Quyết, thôn Đại Đồng, xã Thắng Lợi để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, các hệ thống đường giao thông, nước sinh hoạt, điện chiếu sáng đã được hoàn thành.

Khu tái định cư Đồng Cửa, thôn Côn Cương 2, xã Thắng Lợi hiện đã hoàn thành đủ điều kiện giao đất cho khoảng 200 hộ dân tái định cư.

Ngày 16/11, qua trao đổi, ông Lê Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã Thắng Lợi cho biết: Khu tái định cư Đồng Cửa, thôn Côn Cương 2 và khu tái định cư Cồn Quyết, thôn Đại Đồng, xã Thắng Lợi đã được hoàn thành và đủ điều kiện giao đất tái định cư cho các hộ dân.

"Hai khu tái định cư này sẽ phục vụ cho hơn 300 hộ dân xã Thắng Lợi nằm khu vực giải phóng mặt bằng để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao đoạn qua Thanh Hóa", ông Tuấn cho biết thêm.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hoá, tính đến hết tháng 10/2026, đã có 32/39 khu của 15 xã, phường đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, còn 7/29 khu của 5 xã chưa hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng.

Đa số các khu tái định cư phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua Thanh Hóa đều nằm trên các tuyến đường giao thông huyết mạch.

Gồm: Xã Triệu Lộc 1 khu tái định cư Thành Đô - Bái Tràng; phường Hàm Rồng 1 khu tái định cư phố 3 vị trí 2; phường Đông Tiến 2 khu (tái định cư vị trí 1, tái định cư vị trí 2); phường Đông Quang 1 khu tái định cư Đông Văn; phường Đông Sơn 1 khu tái định cư phố Tân Cộng và 1 khu của phường Hàm Rồng (tái định cư phố 3 vị trí 1) không đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30/9/2026 theo cam kết được chấp thuận.

Cũng theo báo cáo, hiện đã có 20/39 khu tái định cư của 9 xã, phường đủ điều kiện giao đất tái định cư. Gồm phường Bỉm Sơn 1 khu; xã Hoằng Phú 2 khu; xã Trung Chính 3 khu; xã Thắng Lợi 2 khu; xã Nông Cống 5 khu; xã Thăng Bình 1 khu; xã Công Chính 3 khu; phường Trúc Lâm 1 khu và xã Trường Lâm 2 khu.

Để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận xây dựng 39 khu tái định cư/127,08ha phục vụ di dời 2.363 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng mức đầu tư là 1.740 tỷ đồng.