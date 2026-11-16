Đất mua giấy viết tay từ 2021, đóng thuế nhiều năm: Có được cấp sổ đỏ?

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ từng bị trả vì vướng quy hoạch

Một công dân tại TPHCM phản ánh về trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở bằng giấy tờ viết tay và đang trực tiếp quản lý, sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh chấp.

Theo phản ánh, năm 2021, người này nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở với diện tích 97,7m2 từ ông T. Các giấy tờ chuyển nhượng qua các thời kỳ đều còn bản chính. Người nhận chuyển nhượng hiện trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất liên tục từ thời điểm đó đến nay.

Đáng chú ý, năm 1989, bà M. đăng ký sử dụng khu đất diện tích 2.200m2. Người nhận chuyển nhượng còn bản photocopy giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất năm 1989, trong đó thể hiện tên bà M. cùng số thửa, số tờ. Thông tin này cũng được ghi nhận trong sổ mục kê của phường.

Năm 1994, bà M. lập giấy viết tay cho con trai là ông T. 300m2 đất.

Năm 2003, ông T. xây dựng nhà ở trên đất và sử dụng ổn định vào mục đích đất ở. Trong quá trình sử dụng, ông T. chuyển nhượng một phần diện tích cho người khác. Phần đất còn lại trên thực tế là 97,7m2, sau đó được chuyển nhượng cho công dân nói trên vào năm 2021.

Người nhận chuyển nhượng cho biết đang lưu giữ đầy đủ bản chính giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất viết tay qua các thời kỳ. Ngoài ra, người này có chứng từ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ năm 2011 đến hết năm 2026.

Trước đó, vào năm 2014, ông T. từng làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu với mục đích sử dụng là đất ở.

Pháp luật đất đai hiện hành quy định cụ thể các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai 2024. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trong quá trình giải quyết, UBND phường cũ đã ban hành thông báo xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất. Nội dung xác minh thể hiện đất có nguồn gốc do bà M. đăng ký năm 1989, sau đó cho con trai là ông T. vào năm 1994. Đến năm 2003, ông T. xây dựng nhà ở, hiện trạng có nhà cấp 4.

Cơ quan địa phương cũng xác nhận ông T. đã chuyển nhượng một phần đất cho người khác, diện tích thực tế còn lại là 97,7m2. Đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp.

Tuy nhiên, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận của ông T. đã bị Văn phòng đăng ký đất đai trả lại với lý do không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014, do không phù hợp quy hoạch.

Theo phản ánh, đến nay, khu vực này chưa có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và chưa có quyết định thu hồi đất hay thông báo thu hồi đất (quy hoạch, dự án treo gần 30 năm).

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi: Đất nhận chuyển nhượng của ông T. với nguồn gốc như trên có thuộc trường hợp đất có giấy tờ đất theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024 không?

Đất và nhà ở người này đang sử dụng ổn định, không có tranh chấp và nguồn gốc đất, giấy tờ như trên có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với mục đích sử dụng là đất ở theo Điều 137 Luật Đất đai 2024, điểm b khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101/2024, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2024, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 102/2024 không? Hay sẽ áp dụng theo điều khoản nào khác của Luật Đất đai 2024?

Nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu thì việc tính tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính theo quy định, điều khoản nào của pháp luật hiện hành?

Công dân cho biết chưa từng được Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về điều kiện cấp sổ đỏ

Trả lời phản ánh này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ và các quy định do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Do không có đầy đủ thông tin và cơ sở liên quan đến hồ sơ thực tế, Bộ không thể đưa ra kết luận cụ thể về việc trường hợp trên có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hay không.

Tuy nhiên, Bộ cho biết pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai 2024.

Trong đó, Điều 138 Luật Đất đai 2024 quy định việc cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, công dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để được hướng dẫn, giải quyết.