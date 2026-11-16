Công trường nhà ga T2 Sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027 tăng tốc về đích

Những ngày đầu tháng 11, nhìn từ trên cao, hình hài nhà ga T2 dần hiện lên rõ nét. Đây là một trong những hạng mục trọng tâm của kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, hướng tới công suất 20-24 triệu hành khách mỗi năm trước APEC 2027 và 50 triệu khách trong dài hạn.

Cuối tháng 10 vừa qua, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại. Còn nhà ga T2 mang hình tượng phượng hoàng lửa đã xong mái thép khu chính, kết cấu bê tông nhà ga chính đạt 95%.

Công nhân thi công phần kính mặt ngoài của nhà ga T2.

Còn nhà ga VIP đón nguyên thủ đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Nhà ga T2 Sân bay Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh)

Nhà ga hành khách T2 đang được Sun Group gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường CHC số 1 trở lại hoạt động vào tháng 5/2027. Do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, nhà ga kết hợp kiến trúc biểu tượng với các công nghệ hiện đại như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3/2026, Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành PQC, hỗ trợ chuẩn bị khai thác, tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển kết nối hàng không quốc tế, dịch vụ phi hàng không theo chuẩn mực quốc tế.

Phối cảnh Nhà ga T2 có sự khác biệt nằm trong sắc độ vật liệu, hình học không gian, hệ chiếu sáng và cảnh quan. Hai luồng trải nghiệm vì thế không phải hai chủ đề trang trí tách rời, mà là hai sắc thái của cùng một hòn đảo.

Phối cảnh nhà ga.

Theo thiết kế, khoảng 9.500 tấm kính ở mặt ngoài mở rộng tầm nhìn từ bên trong ra bầu trời và cảnh quan xung quanh; những khoảng xanh xen kẽ tạo điểm dừng chân, xua đi cảm giác khép kín thường gặp ở các công trình hàng không lớn.

Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế. Hệ thống hai đường CHC cùng nhà ga T2 sẽ là nền tảng để PQC phục vụ APEC 2027, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước trở thành “sân bay điểm đến” tích hợp đầu tiên của Việt Nam