Xã hơn 2.555ha ở Hưng Yên quy hoạch theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Hồng Quang đến năm 2050, với phạm vi nghiên cứu toàn bộ địa giới hành chính xã. Khu vực quy hoạch có diện tích hơn 2.555ha, dân số hiện hơn 31.000 người, dự báo tăng lên hơn 57.000 người vào năm 2050.

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Khu công nghiệp Tiên Lữ - Kim Động - Ân Thi (xã Hồng Quang, tỉnh Hưng Yên).

Theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, xã Hồng Quang sẽ phát triển theo hướng công nghiệp và thương mại - dịch vụ, với công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ sản xuất giữ vai trò chủ đạo.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng tiệm cận tiêu chí đô thị, nâng cao chất lượng sống và tạo nền tảng phát triển đô thị công nghiệp trong dài hạn.

Mục tiêu cụ thể, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Khai thác lợi thế liên kết vùng để thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Rà soát quỹ đất sau sáp nhập, bố trí đất hợp lý cho sản xuất, dịch vụ, hạ tầng và dân cư, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, phát triển khu dân cư mới, nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng.

Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Hồng Quang cũng xác định khu vực nông thôn đang phát triển theo hướng đô thị hóa, có cơ cấu kinh tế chủ yếu là công nghiệp - dịch vụ, gắn với các trục giao thông và khu, cụm công nghiệp trong khu vực. định hướng dài hạn phát triển theo mô hình đô thị công nghiệp.

Về vai trò, xã Hồng Quang được xác định là khu vực tham gia mạng lưới phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Hồng và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Kết nối giao thương, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nguồn lao động và sản phẩm nông nghiệp cho thị trường trong vùng, trong đó có Hà Nội và Hải Phòng.