Sửa đổi Luật Nhà ở với 4 trụ cột cốt lõi, giúp người dân dễ tiếp cận với nhà ở xã hội hơn

Hiện cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, tính theo lũy kế đến nay. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, toàn bộ quá trình chỉnh lý lần này xoay quanh 4 điểm sửa đổi cơ bản nhằm bảo đảm người dân thu nhập thấp thực sự tiếp cận được chỗ ở ổn định:

Thứ nhất, rõ ràng về đối tượng và điều kiện thụ hưởng: Tại các Điều 31, 38, 44, 59 và 70, dự thảo luật cụ thể hóa và thể chế hóa rõ ràng từng nhóm đối tượng được hưởng chính sách đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Các tiêu chí về điều kiện nhà ở và mức thu nhập được quy định chi tiết nhằm bảo đảm công bằng trong khâu xét duyệt.

Thứ hai, minh bạch nguyên tắc hỗ trợ và phát triển: Dự thảo thiết lập cơ chế công khai, minh bạch xuyên suốt từ khâu quy hoạch quỹ đất, bố trí nhà ở trong các khu công nghiệp đến quy trình xét duyệt hồ sơ và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, qua đó nâng cao khả năng giám sát và ưu tiên đúng người có nhu cầu thực.

Thứ ba, tăng mạnh ưu đãi tài chính cho chủ đầu tư để kéo giảm giá thành: Tại các Điều 42, 48 và 64, dự thảo luật quy định đồng bộ loạt chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đãi thuế và tín dụng cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Đặc biệt, chủ đầu tư được phép hạch toán chi phí hạ tầng vào chi phí hợp lý và dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc sàn để kinh doanh thương mại dịch vụ nhằm bù đắp chi phí, kéo giá bán và giá thuê về mức phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Thứ tư, siết chặt phương pháp xác định giá và quản lý giao dịch: Tại các Điều 37, 43, 67 và 68, luật quy định nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và lợi nhuận định mức, đồng thời loại trừ hoàn toàn các khoản ưu đãi của Nhà nước khỏi giá bán, giá thuê mua. Để chống đầu cơ, mỗi cá nhân chỉ được mua hoặc thuê một căn nhà ở xã hội và bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu. Sau thời hạn 5 năm, người dân chỉ được phép bán lại cho các đối tượng thuộc nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo giá thỏa thuận.

Những cải cách về mặt thể chế đang tạo cú hích rõ nét cho bức tranh phát triển nhà ở xã hội trên cả nước. Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ Bộ Xây dựng, lũy kế đến tháng nay, hiện cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với tổng quy mô 926.329 căn, tổng mức đầu tư ước đạt khoảng 855.557 tỷ đồng. Trong đó: 366 dự án đã hoàn thành với quy mô 226.019 căn; 298 dự án đã khởi công và đang thi công với 369.735 căn và 290 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 330.575 căn.

Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 116 dự án hoàn thành (cung cấp 45.915 căn) và 133 dự án khởi công mới với quy mô 186.938 căn. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026, tổng số căn nhà ở xã hội hoàn thành trên toàn quốc sẽ đạt 87.601 căn (đạt khoảng 90% chỉ tiêu giao cả năm là 97.271 căn), bao gồm 69.552 căn để bán, thuê mua và 18.049 căn nhà ở cho thuê (vượt 5% kế hoạch riêng của phân khúc cho thuê).