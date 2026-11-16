Từ hôm nay 16.11, Hà Nội thay đổi nơi làm thủ tục thuế: 27 địa điểm người dân cần biết

Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tại Hà Nội cần lưu ý thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuế kể từ hôm nay (16.11) để tránh đi lại nhiều lần. Các thủ tục có thể thực hiện trực tuyến toàn trình tiếp tục được khuyến khích giải quyết trên môi trường điện tử, không nhất thiết phải đến trực tiếp cơ quan thuế.

Hình minh họa AI

Hà Nội chuyển nơi tiếp nhận thủ tục thuế từ ngày 16.11

Theo phương án tổ chức mới, Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở chính thức vận hành 27 điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa từ ngày 16.11.2026.

Điểm thay đổi đáng chú ý là người nộp thuế có thể đến bộ phận một cửa đặt tại trụ sở cơ quan thuế để thực hiện những thủ tục cần nộp hồ sơ trực tiếp, thay vì tìm đến các điểm hỗ trợ dịch vụ công số như trước.

Cùng với việc triển khai mô hình mới, Thuế Hà Nội chấm dứt bố trí công chức tại 30 điểm hỗ trợ dịch vụ công số thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Ngày làm việc cuối cùng của công chức thuế tại các điểm này là 13.11.2026.

Trước đó, việc bố trí nhân sự thuế tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh những bất cập như nhân lực phân tán, cơ sở vật chất chưa đồng đều và hồ sơ giấy phải luân chuyển về cơ quan thuế để xử lý.

Việc đưa bộ phận một cửa về trực tiếp các cơ quan thuế được kỳ vọng giúp thống nhất đầu mối tiếp nhận, nâng cao khả năng giải đáp vướng mắc chuyên môn và rút ngắn những khâu luân chuyển hồ sơ không cần thiết.

Theo Quyết định 18019/QĐ-HAN ngày 6.11.2026, Hà Nội thành lập bộ phận một cửa tại Thuế thành phố và 25 Thuế cơ sở. Tổng cộng có 26 bộ phận một cửa nhưng được bố trí tại 27 địa điểm tiếp nhận, do Thuế cơ sở 18 có hai điểm phục vụ.

Danh sách 27 địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục thuế tại Hà Nội

Dưới đây là danh sách địa chỉ các bộ phận một cửa tại Thuế TP Hà Nội và 25 Thuế cơ sở để người dân, doanh nghiệp tham khảo trước khi đến thực hiện thủ tục.

Các địa chỉ trong bảng thuộc địa bàn TP Hà Nội, được thể hiện theo tên phường, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Người nộp thuế cần lưu ý Thuế cơ sở 18 có hai địa điểm tại xã Sóc Sơn và xã Quang Minh. Với những địa chỉ nằm trong khu liên cơ, thôn hoặc tổ dân phố, nên xác nhận vị trí và bộ phận tiếp nhận trước khi di chuyển.

Giờ làm việc, cách nộp hồ sơ và những lưu ý để không mất công đi lại

Các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Hà Nội làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định. Thời gian buổi sáng từ 8h đến 12h, buổi chiều từ 13h đến 17h.

Đối với hồ sơ đã được tiếp nhận tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công số trước ngày 16.11, cơ quan thuế tiếp tục xử lý và trả kết quả theo phương thức người nộp thuế đã đăng ký. Người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại hồ sơ chỉ vì thay đổi địa điểm tiếp nhận.

Để hạn chế phải đến trực tiếp, người nộp thuế nên kiểm tra trước thủ tục mình cần thực hiện có được cung cấp trực tuyến toàn trình hay không. Những thủ tục đủ điều kiện có thể được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống giao dịch điện tử của ngành thuế.

Trường hợp cần nộp hồ sơ giấy hoặc giải quyết vướng mắc trực tiếp, người dân nên xác định cơ quan thuế đang quản lý hồ sơ, kiểm tra địa chỉ bộ phận một cửa và chuẩn bị giấy tờ theo hướng dẫn của từng thủ tục. Với hồ sơ đang giải quyết, cần lưu lại mã hồ sơ hoặc giấy tiếp nhận để thuận tiện tra cứu tiến độ.

Người nộp thuế có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 1900 886 889 để được hướng dẫn khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Việc thay đổi địa điểm tiếp nhận không đồng nghĩa với thay đổi nghĩa vụ thuế, mức thuế hay thời hạn nộp thuế của người dân và doanh nghiệp. Những quy định này vẫn được thực hiện theo pháp luật thuế hiện hành.

Trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, việc chủ động kiểm tra địa chỉ, lựa chọn đúng hình thức nộp hồ sơ và ưu tiên dịch vụ trực tuyến sẽ giúp người dân tránh mất thời gian đi lại, đồng thời giảm áp lực tại các bộ phận một cửa của cơ quan thuế.