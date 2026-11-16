Khánh Hòa yêu cầu tiếp tục thi công dự án lan can bờ biển Nha Trang theo thiết kế cũ

Ngày 16/11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu ban tiếp tục triển khai dự án nâng cấp lan can bờ biển Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Lan can bờ biển Phạm Văn Đồng đang tạm dừng thi công.

Trước đó, dự án phải tạm dừng thi công sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh (chủ đầu tư) kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình đề xuất dự án và thiết kế các hạng mục. Đồng thời, chủ đầu tư được giao đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu về mỹ quan đô thị của dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn ven biển đường Phạm Văn Đồng; từ đó báo cáo, đề xuất phương án khắc phục đối với các hạng mục nếu cần thiết.

Dự án nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển Nha Trang, đoạn ven biển đường Phạm Văn Đồng, được khởi công ngày 15/7, dự kiến hoàn thành vào ngày 12/12, với tổng mức đầu tư gần 13,8 tỷ đồng. Công trình do liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư - Công ty TNHH Xây dựng Đô thị Nha Trang thi công, với các hạng mục nâng cấp gần 2km lan can, sửa chữa những vị trí đà kiềng, tường chắn và bậc cấp bị hư hỏng.

Theo thiết kế được phê duyệt, hệ thống lan can mới sử dụng kết cấu bê tông cốt thép kết hợp đá granite, đá mài và các chi tiết inox. Các trụ lan can được bố trí cách nhau 3m, ở giữa là các cấu kiện bê tông cốt thép tạo hình, nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan khu vực ven biển.

Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành việc tháo dỡ hệ thống lan can cũ. Một số đoạn đã được nhà thầu thi công xong phần trụ và ốp đá. Tuy nhiên, dù chỉ còn khoảng một tháng đến thời hạn hoàn thành theo kế hoạch, công trình đã phải tạm dừng thi công để rà soát.

Trong quá trình thi công đã có nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Trong quá trình triển khai, mẫu thiết kế lan can mới nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người dân. Phần lớn ý kiến cho rằng thiết kế chưa đẹp, chưa phù hợp với cảnh quan tự nhiên và vẻ đẹp của vịnh Nha Trang.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho hay, sau khi UBND tỉnh chỉ đạo, đơn vị sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án.