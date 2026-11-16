Thanh Hóa chấp thuận dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng hơn 2.900 tỷ đồng

Thủy điêTrung Sơn (Ảnh: Genco 2)

BỔ SUNG 130 MW CÔNG SUẤT TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 11/11/2026, nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Trung Sơn, doanh nghiệp do Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần làm chủ sở hữu. Dự án đặt tại xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Công trình mở rộng gồm tuyến năng lượng bố trí bên bờ trái tuyến đập hiện hữu, với các hạng mục như kênh dẫn, cửa lấy nước, đường hầm áp lực, nhà máy thủy điện và kênh xả. Điện sẽ được đấu nối vào hệ thống quốc gia qua đường dây 220 kV, kết nối với ngăn lộ mở rộng tại trạm phân phối 220 kV của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu.

Dự án dự kiến sử dụng chung hồ chứa, đập dâng, đập tràn và công trình điều tiết lũ với nhà máy hiện có. Cách bố trí này gắn công trình mở rộng với hạ tầng thủy điện đã hình thành, đồng thời đặt yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong vận hành hồ chứa, điều tiết dòng chảy và bảo đảm an toàn công trình.

Thời hạn hoạt động của dự án là 40 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có hiệu lực.

TỔNG VỐN DỰ KIẾN GẦN 2.913 TỶ ĐỒNG

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 2.912,74 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 543,68 tỷ đồng, chiếm 18,67%; vốn vay thương mại dự kiến 2.369,06 tỷ đồng, chiếm 81,33%.

Quyết định nêu rõ tổng vốn và cơ cấu nguồn vốn hiện là dự kiến do nhà đầu tư tự xác định, chịu trách nhiệm. Tổng mức đầu tư chính thức sẽ được xác định khi lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; vốn thực tế căn cứ khối lượng triển khai và kết quả giám sát, đánh giá dự án.

Diện tích đất sử dụng khoảng 17,546 ha. Trong đó, khoảng 8,07 ha là đất sử dụng lâu dài, thuộc khu đất doanh nghiệp đã được tỉnh cho thuê từ năm 2017; khoảng 9,476 ha được sử dụng tạm thời để bố trí công trình phụ trợ phục vụ thi công. Sau khi kết thúc xây dựng, nhà đầu tư phải hoàn trả mặt bằng phần đất tạm sử dụng.

Dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; xã Trung Sơn cũng nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục ưu đãi. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi nếu đủ điều kiện sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

PHẢI HOÀN TẤT THỦ TỤC ĐẤT ĐAI TRONG 12 THÁNG

Theo quyết định, công trình phải hoàn thành xây dựng và đưa vào phát điện chậm nhất 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nhà đầu tư phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục để được giao hoặc thuê phần đất chưa có quyền sử dụng. Nếu không đáp ứng thời hạn này, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư sẽ không còn giá trị pháp lý.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư chưa đồng nghĩa dự án có thể triển khai thi công ngay. Doanh nghiệp còn phải hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, an toàn đập và hồ chứa. Quyết định yêu cầu chỉ thi công sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư phải đánh giá tác động của dự án mở rộng tới nhà máy hiện hữu, an toàn đập và hồ chứa, chế độ dòng chảy, khu vực hạ du, khu tái định cư Co Me cũ và các khu dân cư ven sông Mã. Nếu có nguy cơ sạt lở, phải đề xuất giải pháp và hoàn thành các hạng mục bảo vệ cần thiết trước khi vận hành. Việc xác định ranh giới đất, diện tích rừng bị ảnh hưởng và phương án hỗ trợ người dân cũng phải được thực hiện theo quy định.