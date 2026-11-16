Cà Mau: Siết kỷ cương, gỡ vướng dự án tồn đọng và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Theo thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 6.564 tỷ đồng (đạt 57,7% kế hoạch). Dù con số này cao hơn cùng kỳ năm 2025 nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân chung cả nước, xếp thứ 29/34 địa phương. Riêng đối với kế hoạch vốn năm 2026 do Chính phủ giao (hơn 7.251 tỷ đồng), tỷ lệ giải ngân của Cà Mau đứng thứ 13/34 địa phương.

Dự án xây dựng đường Vành đai trong TP Bạc Liêu (giai đoạn 1) đang được tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đánh giá của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho thấy, tiến độ giải ngân của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước hết là vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở một số dự án, tập trung vào việc thiếu quỹ đất tái định cư, chênh lệch đơn giá bồi thường tại khu vực giáp ranh và bài toán bảo đảm sinh kế cho người dân sau thu hồi đất.

Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm và biến động giá nguyên vật liệu đã tác động trực tiếp đến tiến độ trên công trường. Đáng chú ý, nhiều dự án kéo dài qua nhiều năm khiến chi phí đầu vào (vật liệu xây dựng, nhân công) tăng cao.

Trong khi đó, các hợp đồng xây lắp ký kết theo hình thức trọn gói nên không thể điều chỉnh giá, đẩy nhà thầu vào thế khó khăn tài chính, buộc phải thi công cầm chừng hoặc tạm dừng. Ngoài ra, năng lực thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là khâu chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực trạng này, theo ông Trần Công Khanh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư bám sát công trường, đôn đốc nhà thầu tăng tốc ở những vị trí đã sạch mặt bằng, quyết tâm giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương kéo dài từ năm 2025 sang trước ngày 31/12. Các đơn vị cần tăng số lần thanh toán, làm thủ tục giải ngân ngay tại Kho bạc Nhà nước đối với phần khối lượng đã nghiệm thu, tuyệt đối không để dồn hồ sơ vào cuối năm.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan chủ quản phải khẩn trương hướng dẫn các sở, ngành, địa phương lựa chọn dự án và hoàn tất thủ tục để giải ngân hết nguồn vốn phân bổ.

Song song đó, Sở Tài chính sẽ rà soát tiến độ từng dự án để điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang các công trình có khả năng hấp thụ vốn tốt, hoàn thành trước ngày 15/12 theo quy định.

Nhà thầu tập kết vật liệu đá để tăng tốc thi công dự án xây dựng đường Vành đai trong.

Phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ"

Về giải pháp xử lý các công trình chậm tiến độ, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh xác định việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong đó, việc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư sẽ quyết định tiến độ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn.

Trên tinh thần đó, UBND tỉnh Cà Mau đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Tỉnh yêu cầu đề cao trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu trong việc chủ động kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát toàn diện các dự án kéo dài, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ dự án tồn đọng nào. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về đất đai tại các dự án trọng điểm, khu vực ven biển, biên giới và địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh để duy trì hướng dẫn chuyên môn, giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.