Nghệ An phấn đấu vượt chỉ tiêu 25.400 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Ảnh minh họa: TTXVN

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 25.400 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được Chính phủ giao, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành 2.000 căn; năm 2027 là 2.500 căn; năm 2028 là 3.000 căn; năm 2029 là 7.900 căn và năm 2030 là 10.000 căn.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh Nghệ An xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”. Các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường được chủ động phối hợp, thực hiện đồng thời khi đủ điều kiện, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.

Tỉnh cũng chú trọng bố trí quỹ đất sạch, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và những khu vực có tiềm năng phát triển, gắn với hệ thống giao thông và hạ tầng đồng bộ. Cùng với nguồn vốn ngân sách thông qua Quỹ nhà ở địa phương, Nghệ An đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tài chính, kinh nghiệm tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Đồng thời, tỉnh tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có 39 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 36.000 căn hộ; trong đó, 32 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, tương ứng khoảng 28.200 căn; 7 dự án còn lại đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, với quy mô khoảng 7.800 căn.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành 4.223 căn nhà ở xã hội. Đáng chú ý, ngày 12/9, tại Dự án Khu đô thị Hưng Lộc, phường Vinh Lộc, Entiz Group và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn đã tổ chức bốc thăm trực tuyến quyền mua 612 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó có 293 căn dành cho các trường hợp thuộc diện ưu tiên. Giá bán tạm tính từ hơn 22,1-24,2 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì chung cư.