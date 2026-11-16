Phường Chương Mỹ: Tập trung giải quyết thủ tục đất đai cho người dân

Khu Ninh Kiều, tổ dân phố Tràng An (phường Chương Mỹ), nơi người dân kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ảnh: Kim Nhuệ

Nhiều thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đưa phóng viên xem phiếu thu tiền còn giữ từ năm 1993, ông Hoàng Tuấn Hào ở tổ dân phố Tràng An kể lại, bố ông đã nộp tiền nhận suất đất rộng 52m² do UBND xã Ngọc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ trước đây giao tại khu Ninh Kiều. Gia đình sử dụng đất từ đó đến nay nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Theo ông Hào, người dân đã nhiều lần cung cấp giấy tờ, phối hợp đo đạc, ký giáp ranh và kiến nghị cấp giấy. Bố ông đã mất, giấy tờ nhận đất vẫn mang tên bố. Điều ông lo là việc hoàn thiện hồ sơ càng kéo dài, những vấn đề liên quan đến thừa kế, xác định người sử dụng đất càng phức tạp. Gia đình mong cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Cùng ở tổ dân phố Tràng An, bà Hoàng Thị Lành cho biết, mong muốn được cấp giấy chứng nhận đã được người dân phản ánh nhiều năm. Khi được yêu cầu, các hộ lại cung cấp giấy tờ, phối hợp lập hồ sơ. Bà Lành muốn xây dựng lại nhà ở nhưng gặp khó khăn do chưa có sổ đỏ nên không được cấp giấy phép xây dựng. Với bà, hoàn thiện hồ sơ đất đai là để yên tâm sinh sống, thu xếp chỗ ở cho gia đình.

Người dân tổ dân phố Tràng An (phường Chương Mỹ) trao đổi về những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Kim Nhuệ

Câu chuyện của ông Hào, bà Lành cũng là nội dung người dân khu Ninh Kiều nhiều lần đề cập tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại với lãnh đạo địa phương. Trong kiến nghị được phường tổng hợp, tổ dân phố Tràng An đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp giấy lần đầu cho 103 thửa tại khu vực này. Người dân mong được biết rõ vướng mắc, giấy tờ cần bổ sung và hướng giải quyết đối với những trường hợp có cùng nguồn gốc đất.

Không chỉ đất ở, việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp ở Chương Mỹ cũng gặp khó khăn. Ông Phạm Văn Đạt, người dân tổ dân phố Tràng An cho biết, gia đình có 360m² đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng nhà văn hóa nhưng diện tích này chưa được điều chỉnh trên giấy chứng nhận. Giấy ghi chung nhiều thửa, gia đình vẫn sử dụng những thửa còn lại. Ông mong được giải quyết việc điều chỉnh diện tích và các thủ tục liên quan đến những thửa đất còn lại.

Phiếu thu tiền và biên lai nộp thuế được người dân tổ dân phố Tràng An (phường Chương Mỹ) lưu giữ để phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ đất đai. Ảnh: Kim Nhuệ

Theo số liệu tổ dân phố Đồng Nanh tự rà soát, trên địa bàn có 833 thửa chưa được cấp giấy lần đầu, trong đó có 199 thửa đất cha ông để lại; 66 thửa đất cấp, bán đã nộp tiền; 335 thửa đất phần trăm và đất vườn; 233 thửa đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Tại Đại Phẩm, Tiên Lữ, Phượng Nghĩa…, người dân cũng đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ việc cấp giấy đất ở, đất nông nghiệp.

Những kiến nghị cho thấy, nhu cầu hoàn thiện giấy tờ đất đai của người dân rất lớn. Tuy nhiên, số thửa chưa được cấp giấy không đồng nghĩa tất cả đã nộp hồ sơ hoặc đủ điều kiện giải quyết. Việc rà soát phân loại cần sự phối hợp của người sử dụng đất, cần làm rõ phần việc của người sử dụng đất và trách nhiệm của cơ quan chức năng.

Làm rõ vướng mắc, trách nhiệm giải quyết

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Chương Mỹ Nguyễn Thanh Hương cho biết, vướng mắc xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số trường hợp không có giấy tờ đất đai, chuyển nhượng chưa hoàn tất thủ tục, tự chuyển mục đích sử dụng đất hoặc lấn chiếm đất công. Một số thửa sử dụng không phù hợp với quy hoạch, nằm trong hành lang bảo vệ công trình đã được công bố, cắm mốc.

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Chương Mỹ Nguyễn Thanh Hương trả lời kiến nghị của người dân về đất đai. Ảnh: Kim Nhuệ

Đối với đất giãn dân, có trường hợp sử dụng không đúng vị trí, không đúng đối tượng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có phần diện tích lấn chiếm. Trong khi đó, hồ sơ dữ liệu đất đai qua các lần sáp nhập địa giới hành chính chưa được lưu trữ đầy đủ; hồ sơ địa chính còn thiếu, gây khó khăn khi xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Đơn cử, tại tổ dân phố Đại Phẩm, Đại Yên, một số thửa có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền năm 2008, thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không thể hiện rõ diện tích, sơ đồ, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tại khu vực Biên Giang cũ, giấy chứng nhận ghi mục đích sử dụng đất “Thổ cư” khiến người dân gặp khó khăn khi giao dịch…

Phường đã rà soát, báo cáo UBND thành phố, xin hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để có cơ sở xử lý.

Đối với khu Ninh Kiều, bà Nguyễn Thanh Hương cho biết, UBND huyện Chương Mỹ cũ đã thực hiện xong theo Kết luận Thanh tra thành phố. Liên quan nguồn gốc UBND tỉnh Hà Tây có quyết định giao UBND huyện Chương Mỹ cũ làm khu thương mại dịch vụ, trong quá trình thực hiện UBND xã Ngọc Sơn giao cho các hộ làm đất dịch vụ 1993. Cơ quan chuyên môn đang thu thập, đối chiếu tài liệu, làm rõ tình trạng từng thửa đất để báo cáo, đề xuất hướng tháo gỡ tổng thể.

Với đất nông nghiệp đã thu hồi để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Ngọc Sơn trước đây nhưng chưa điều chỉnh gia hạn quyền sử dụng trên giấy chứng nhận, thực hiện theo Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 25-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội, nội dung trên nay được phân cấp là thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Phường giao bộ phận chuyên môn phối hợp tìm kiếm hồ sơ lưu trữ, đối chiếu tài liệu bàn giao để có cơ sở thực hiện thủ tục.

Bà Nguyễn Thanh Hương lưu ý, người dân cần chủ động kê khai, chuẩn bị và nộp hồ sơ theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp xác minh thông tin thửa đất trong quá trình giải quyết. Đối với việc kiến nghị tại hội nghị được tiếp thu, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định để được giải quyết.

Về kết quả giải quyết, bà Hương cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, phường tiếp nhận 470 hồ sơ đất đai. Trong đó, 53 hồ sơ đủ điều kiện đã được cấp giấy chứng nhận đất ở; 232 hồ sơ được thông báo bổ sung hoặc tạm dừng giải quyết; 64 hồ sơ đang giải quyết. Số còn lại thuộc các nhóm rút hồ sơ, trả hồ sơ do không đủ điều kiện hoặc đã có thông báo kê khai đăng ký. Kết quả này cũng cho thấy, bên cạnh những trường hợp đã được cấp giấy, còn nhiều hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp giấy, không bảo đảm theo quy định.

Để hỗ trợ người dân, phường yêu cầu người sử dụng đất kê khai, đăng ký, để cơ quan chuyên môn xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định; phục vụ công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, phát triển kinh tế, xã hội và góp phần tăng nguồn thu ngân sách. Ưu tiên giải quyết hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện và tổng hợp những nội dung cần cấp trên tháo gỡ.

UBND phường đã có Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 14-9-2026 về kê khai đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện; đối với cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn phường năm 2026-2027.

UBND phường ban hành Kế hoạch 429/KH-UBND ngày 27-10-2026 về việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại các nhà văn hóa trên địa bàn phường Chương Mỹ.

Theo kế hoạch, sáng thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 14-11, các đơn vị tổ chức phục vụ thủ tục hành chính lưu động tại nhà văn hóa Long Châu và Phương Bản, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, hỗ trợ nộp trực tuyến, tiếp nhận theo thẩm quyền và giải đáp vướng mắc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, ngày 25-8-2026. Ảnh: Lan Oanh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ Phí Minh Hải nhấn mạnh, đất đai là tài sản lớn của người dân, vì vậy phường rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, giải quyết nhu cầu chính đáng của nhân dân. Các cơ quan chuyên môn phải chủ động, linh hoạt vận dụng đúng quy định pháp luật, hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ.

Nêu trường hợp, người dân gần 80 tuổi làm thủ tục đất đai vẫn được yêu cầu cung cấp giấy đăng ký kết hôn, Bí thư Đảng ủy phường Phí Minh Hải yêu cầu cơ quan chuyên môn xem xét thực tế từng trường hợp, chủ động xác minh, phối hợp giải quyết, tránh máy móc trong hướng dẫn hồ sơ, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa kế hoạch thành từng phần việc, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân; không đặt thêm thủ tục, không đùn đẩy trách nhiệm khiến việc giải quyết kéo dài.