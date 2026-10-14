Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh lấy ý kiến đóng góp vào một số dự án luật

Đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh chủ trì.

Đồng chí Trần Thị Vân chủ trì hội nghị.

Góp ý vào dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các ý kiến đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh và bắt buộc thu hồi đối với các thực phẩm thành phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu, phụ gia hoặc hóa chất không đúng quy chuẩn.

Đối với nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm cần bổ sung việc nghiêm cấm hành vi không ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn khi có thành phần nguyên liệu biến đổi gen. Cần phân định rõ trách nhiệm giữa người kinh doanh và chủ thể trực tiếp sản xuất, cung cấp thực phẩm, sản phẩm, tránh người kinh doanh chịu trách nhiệm chính; người sản xuất, cung cấp thực phẩm không an toàn lại không chịu trách nhiệm hoặc chỉ là trách nhiệm liên đới.

Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống cần bổ sung rõ việc giới hạn tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y trong động vật theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an thành phố nêu ý kiến.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu đề nghị bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm trên môi trường mạng, gồm: Quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và bán thuốc lá qua mạng điện tử. Đồng thời bổ sung quy định cấm đối với các linh kiện, bộ phận cấu thành thuốc lá điện tử nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tham gia góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các đại biểu kiến nghị bổ sung tiêu chí xác định trẻ em có nguy cơ bị bỏ rơi, bỏ mặc trong trường hợp cha mẹ còn sống nhưng cố tình đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng cho ông, bà, người thân thích; bổ sung quyền khiếu nại, yêu cầu giám định lại khi người khuyết tật không đồng ý với kết quả xác định mức độ khuyết tật.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị phân định rõ thẩm quyền giữa Bộ Y tế và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề y; làm rõ chế tài, trách nhiệm pháp lý đối với việc kinh doanh thuốc qua mạng xã hội, phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng số.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, các đại biểu đề nghị quy định rõ hơn về tính độc lập của Hội đồng xác định chết não; nghiên cứu thận trọng việc hiến mô, bộ phận cơ thể của người bị kết án tử hình; bổ sung cơ chế tôn vinh, tri ân người hiến mô, tạng và gia đình người hiến; đồng thời hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng thương mại hóa hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Đại diện Chi cục an toàn thực phẩm thành phố nêu ý kiến.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Vân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật; đồng thời xuất phát từ thực tiễn quản lý, tổ chức thực hiện tại địa phương, các đại biểu đã đề xuất nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đồng chí Trần Thị Vân đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; rà soát, tổng hợp những nội dung phù hợp với thực tiễn địa phương để báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố nghiên cứu, làm cơ sở tham gia thảo luận tại tổ và phát biểu tại nghị trường Quốc hội.

Đối với những nội dung mới, còn có nhiều ý kiến khác nhau hoặc phát sinh từ thực tiễn, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục gửi ý kiến bằng văn bản để tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm các kiến nghị có cơ sở thực tiễn và căn cứ pháp lý.