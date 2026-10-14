Uống nhiều rượu từ tối hôm trước, tài xế chủ quan và cái kết

Video CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trưa 14/10:

Kiểm tra nồng độ cồn vào buổi trưa 14/10, CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm, trong đó có người uống nhiều rượu từ tối hôm trước hôm sau vẫn nhận về kết quả có cồn. (Video Linh Vũ)

Trưa 14/10, trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực nút giao Ỷ Lan - Dương Đức Hiền, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 phát hiện nhiều tài xế vi phạm. Đáng chú ý, có trường hợp cho biết đã uống rất nhiều rượu bia từ tối hôm trước và nghĩ rằng đến trưa hôm sau cơ thể đã đào thải hết cồn.

Theo đó, tài xế điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 13-626-XX cho biết đã uống rất nhiều rượu bia từ tối hôm trước. Người này cho rằng sau một đêm nghỉ ngơi, đến trưa hôm sau nồng độ cồn trong cơ thể đã hết nên vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vẫn vi phạm (mức 0,108mg/lít khí thở).

Một trường hợp khác là tài xế điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 31-933-XX cũng bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Khi làm việc với tổ công tác, người này cho biết có sử dụng thuốc nhưng không cung cấp được bằng chứng chứng minh. Căn cứ kết quả đo từ thiết bị nghiệp vụ, lực lượng chức năng vẫn tiến hành xử lý trường hợp này theo quy định.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5 triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện vào trưa 14/10. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. (Ảnh Linh Vũ)

Trao đổi về trường hợp tài xế điều khiển xe 13-626-XX, Thiếu tá Đặng Tuấn Long (cán bộ Đội CSGT số 5) cho biết người dân không nên chủ quan cho rằng uống rượu bia từ tối hôm trước thì đến sáng hoặc trưa hôm sau nồng độ cồn chắc chắn đã được đào thải hết. Thời gian đào thải cồn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có lượng rượu bia đã sử dụng và đặc điểm cơ thể của từng người.

Theo Thiếu tá Đặng Tuấn Long, mỗi người có khả năng chuyển hóa cồn khác nhau. Đặc biệt, với những trường hợp uống nhiều rượu bia, nồng độ cồn có thể vẫn còn trong cơ thể sau nhiều giờ. Vì vậy, việc cảm thấy tỉnh táo, không còn biểu hiện say rượu hoặc đã ngủ qua một đêm không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Một tài xế khẳng định đã uống rượu từ tối hôm trước, nhưng kết quả đo vẫn cho thấy vi phạm nồng độ cồn. Sau đó, người này cho biết cuộc nhậu kéo dài đến đêm, mỗi người uống cả lít rượu. (Ảnh Linh Vũ)

Thực tế ghi nhận trong buổi trưa 14/10 là lời cảnh báo đối với những người có thói quen sử dụng rượu bia vào buổi tối rồi tiếp tục lái xe vào ngày hôm sau. Nếu chỉ dựa vào cảm giác của bản thân để xác định đã hết cồn hay chưa, người điều khiển phương tiện có thể vô tình vi phạm quy định, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thiếu tá Đặng Tuấn Long khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng rượu bia, không nên uống quá nhiều và không chủ quan về thời gian đào thải cồn. Khi đã uống rượu bia, người dân nên chủ động lựa chọn phương án di chuyển an toàn, không điều khiển phương tiện nếu có khả năng còn nồng độ cồn trong cơ thể.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra nồng độ cồn cần được thực hiện ở nhiều khung giờ khác nhau, không chỉ vào buổi tối hoặc đêm muộn. Kiểm soát vào buổi trưa và các thời điểm ban ngày góp phần phát hiện vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn vào nhiều khung giờ, trên nhiều tuyến đường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn chặn tâm lý chủ quan, né tránh kiểm tra của người tham gia giao thông. (Ảnh Linh Vũ)

Theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Do đó, người dân cần hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe, thay vì tự phán đoán dựa trên thời gian nghỉ ngơi hoặc cảm giác tỉnh táo của bản thân.