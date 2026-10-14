Phạt 7,5 triệu đồng hành vi 'đẩy' cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Công an

Ngày 14/10/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Bình Sơn vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.B (trú tại thôn Quang Trung, xã Bình Sơn) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Quyết định xử phạt được áp dụng theo Điểm e, Khoản 3, Điều 96 của Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, trước đó, N.V.B có vay tiền thông qua các ứng dụng trực tuyến trên mạng internet và liên tục nhận được các cuộc gọi đòi nợ gốc lẫn lãi suất từ các chủ nợ.

Thay vì tìm kiếm giải pháp giải quyết nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật, N.V.B lại tránh né bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi. Thủ đoạn này đã điều hướng toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ dồn dập đổ về số điện thoại đường dây nóng trực ban của Công an xã Bình Sơn.

Hành vi coi thường kỷ cương pháp luật của N.V.B đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm hệ thống liên lạc của trực ban Công an xã bị nhiễu loạn bởi hàng loạt cuộc gọi không liên quan. Điều này trực tiếp gây cản trở, ảnh hưởng lớn đến công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ Nhân dân, đồng thời làm gián đoạn công tác điều hành, chỉ đạo xử lý các tình huống khẩn cấp cần sự can thiệp, giúp đỡ kịp thời của lực lượng Công an cơ sở.

Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối tượng vi phạm nhằm răn đe chung trong cộng đồng.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vay tiền qua các ứng dụng trực tuyến không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Mỗi công dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng các dịch vụ viễn thông để thực hiện hành vi gây rối, cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định, nhằm bảo đảm sự tôn nghiêm của kỷ cương phép nước và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.