Cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia hiện vẫn an toàn

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 14/10, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Hoàng Hữu Anh cho biết cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này cùng các thành viên cơ quan đại diện Việt Nam vẫn an toàn.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong hoặc thiệt hại tài sản nào liên quan đến các vụ tấn công trong những ngày qua, mặc dù tình hình an ninh sở tại đang có những diễn biến phức tạp.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Đại sứ Hoàng Hữu Anh cho hay tình hình chung tại Saudi Arabia cơ bản vẫn ổn định; các hoạt động sinh hoạt của người dân và cộng đồng người nước ngoài nhìn chung không bị gián đoạn lớn; nguồn cung hàng hóa thiết yếu được bảo đảm.

Tuy nhiên, các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đã gây thương vong, ảnh hưởng đến hoạt động của một số sân bay, cơ sở lọc dầu và đường ống dẫn dầu.

Một số hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết nối doanh nghiệp bị gián đoạn; học sinh từ cấp trung học trở xuống tại thủ đô Riyadh tạm thời chuyển sang học trực tuyến.

Do sân bay quốc tế King Khalid đóng cửa, một số công dân Việt Nam đến Riyadh công tác bị ảnh hưởng và đã thu xếp trở về địa phương bằng đường bộ.

Tại Jeddah, 8 công nhân Việt Nam làm việc cho Công ty Central đã hết thời hạn làm việc và dự kiến về nước ngày 14/10 đã phải hoãn chuyến bay. Công ty Central đang thu xếp ăn ở, đi lại an toàn cho các công nhân trong thời gian chờ hãng hàng không thông báo lịch bay mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi tình hình, đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân.

Đại sứ quán đã phát cảnh báo an ninh, duy trì trực 24/7, chủ động liên hệ với cộng đồng người Việt để nắm tình hình, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ công dân chuẩn bị giấy tờ cần thiết.

Trong bối cảnh hiện nay, Đại sứ quán khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác, tránh xa các khu vực nhạy cảm về an ninh, thường xuyên kiểm tra thông tin chuyến bay với hãng hàng không, duy trì liên lạc với cơ quan đại diện và theo dõi các thông báo chính thức của chính quyền sở tại. Công dân được đề nghị không chia sẻ hình ảnh, video chưa được kiểm chứng liên quan đến tình hình an ninh.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ Đại sứ quán qua các số điện thoại +966 11 454 7887, +966 59 573 1500, +966 54 069 5668 hoặc email: vnemb.sa@mofa.gov.vn để được hỗ trợ kịp thời./.