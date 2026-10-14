Cụ ông U80 tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an TP. Hải Phòng, Công an xã An Khánh (TP. Hải Phòng) đã tăng cường rà soát, phát hiện người nghiện ma túy, người sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Qua theo dõi, ngày 12/9/2026, Công an xã An Khánh tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn D. (sinh năm 1949, trú tại xã An Khánh, Hải Phòng) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng cùng một đối tượng khác.

Kết quả kiểm tra nhanh, cả hai đối tượng đều có kết quả xét nghiệm dương tính với heroin.

Theo Công an TP. Hải Phòng, Nguyễn Văn D. là người nghiện ma túy lâu năm, có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn D. về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, ngày 7/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn D. về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào xây dựng địa phương không ma túy; tăng cường quản lý, giáo dục con em và người thân, nhất là thanh thiếu niên, tránh xa tệ nạn ma túy.

Khi phát hiện các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an, cơ quan chức năng gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.