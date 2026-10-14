Hà Nội: Đối tượng truy nã vì 'mua bán phụ nữ' sa lưới sau 3 thập kỷ lẩn trốn

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 05/3/1996, đối tượng Lê Thị Nhàn (sinh năm 1976, còn có tên gọi khác là Trịnh Thị Nhàn, Trịnh Thị Ngần; nơi ở trước khi bỏ trốn tại thôn Mậu, xã Đồng Mai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc tổ dân phố Đồng Dương, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội) đã thực hiện hành vi "Mua bán phụ nữ" trên địa bàn xã Đồng Mai

Chỉ ít lâu sau khi gây án, đến ngày 23/6/1996, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 10/8/1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã chính thức ra Quyết định truy nã số 58 đối với Lê Thị Nhàn.

Đối tượng Lê Thị Nhàn tại trụ sở Công an phường Yên Nghĩa. Ảnh: CAHN

Trong suốt quá trình lẩn trốn, có thông tin đối tượng đã sang Trung Quốc, thay đổi họ tên nhằm che giấu tung tích, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định nguyên tắc không để bất kỳ đối tượng truy nã nào ngoài vòng pháp luật, Công an phường Yên Nghĩa đã tập trung lực lượng rà soát chặt chẽ địa bàn, nắm bắt các mối quan hệ gia đình và thân nhân của đối tượng.

Cán bộ Cảnh sát khu vực đã nhiều lần trực tiếp gặp gỡ gia đình, giải thích rõ các quy định pháp luật, phân tích chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội tự nguyện ra đầu thú, qua đó vận động gia đình tích cực khuyên giải đối tượng trở về chuộc lỗi.

Nhờ sự kiên trì, sát sao của lực lượng Công an cơ sở cùng sự động viên từ phía gia đình, vào ngày 10/10/2026, Lê Thị Nhàn đã chủ động liên hệ và trở về cơ quan công an để đầu thú.

Tại trụ sở Công an phường Yên Nghĩa, đối tượng đã khai nhận toàn bộ thông tin cá nhân cũng như quá trình lẩn trốn chật vật suốt 30 năm qua.

Ngay sau đó, Công an phường Yên Nghĩa đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục pháp lý ban đầu và tiến hành bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã lâu năm ra đầu thú minh chứng tinh thần trách nhiệm cao, sự bền bỉ của lực lượng Công an cơ sở, thể hiện rõ vai trò bám địa bàn, gần dân và sát dân của lực lượng Cảnh sát khu vực, đồng thời khẳng định hiệu quả thiết thực của công tác vận động quần chúng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.