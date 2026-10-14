Phát hiện thi thể nam bác sĩ trôi dạt vào bãi biển Phan Thiết

Chiều 14/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bãi biển Đồi Dương, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân được xác định là một bác sĩ.

Khu vực biển Đồi Dương, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cứu hộ bờ biển thuộc Ban Quản lý Khu du lịch Đồi Dương - Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một thi thể dọc bờ biển Đồi Dương nên trình báo công an.

Tiếp tục kiểm tra dọc bờ biển, lực lượng chức năng phát hiện quần áo và đồ đạc cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 300m. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng tìm thấy giấy tờ tùy thân mang tên Đ.Q.L. (sinh năm 1972, trú phường Phan Thiết).

Sau khi đối chiếu hình ảnh, cơ quan chức năng xác định giấy tờ tùy thân thuộc về nạn nhân và thông báo cho người thân đến hiện trường.

Hiện Công an đang thực hiện các thủ tục điều tra theo quy định. Sau khi hoàn tất, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.