Trả hồ sơ vụ án tham ô 20 tỷ đồng tại PNJ Aeon Mall Long Biên

TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án tham ô hàng chục tỷ đồng xảy ra tại Cửa hàng của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên để tiến hành điều tra bổ sung những vấn đề mà Tòa không thể làm rõ và bổ sung ngay được.

Kế toán cửa hàng vàng tham ô 20 tỷ đồng. Ảnh: AI

3 bị can trong vụ án này đều là nhân viên của Cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Trong đó, Nguyễn Thị Thu (SN 1991, kế toán) bị truy tố về tội Tham ô tài sản, Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992, Cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998, Thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp.

Bị can Nguyễn Thị Thu từng bị TAND huyện Đông Anh (nay là Tòa án Khu vực 7-TP Hà Nội xử phạt 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Nguyễn Thị Thu là kế toán của cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Công ty PNJ quy định khách hàng mua trang sức có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản.

Do cần tiền để chi tiêu và đánh bạc online, Thu nói dối với các nhân viên bán hàng, tư vấn viên là Thu cần tiền để đáo hạn thẻ ngân hàng. Nếu khách hàng thanh toán nhân viên bán hàng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản của Thu hoặc tài khoản của nhân viên bán hàng rồi chuyển khoản vào tài khoản của Thu.

Bị can nói với các nhân viên bán hàng sau khi nhận được tiền sẽ chuyển tiền trả vào tài khoản Công ty PNJ, nhưng thực tế, Thu không chuyển trả mà chiếm đoạt để chi tiêu.

Để hợp thức số tiền chiếm đoạt của khách hàng, Thu can thiệp vào hệ thống phần mềm kế toán Misa để phần mềm thể hiện Công ty Aeon vẫn còn nợ số tiền tương ứng với số tiền Thu chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6/2024 đến ngày 8/12/2024, Thu chiếm đoạt của Công ty PNJ với tổng số tiền là 20 tỷ đồng, đứng tên 682 khách hàng đã đến cửa hàng PNJ tại TTTM Aeonmall Long Biên mua hàng.

Bị can Nguyễn Hữu Hồng là cửa hàng trưởng, đã không quản lý, không trực tiếp giám sát, kiểm tra công việc của các tư vấn viên, thủ quỹ và kế toán, không kiểm soát quy trình bán hàng và thanh toán, không thực hiện việc kiểm tra, đối soát giao dịch bán hàng hằng ngày gây thiệt hại cho Công ty PNJ hơn 20 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Nhi là thủ quỹ nhưng không kiểm tra, kiểm soát thực tế hoạt động thu tiền từ khách hàng dẫn đến các hóa đơn bán hàng đã xuất nhưng tiền không được thu về gây thiệt hại cho Công ty PNJ gần 9 tỷ đồng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, các chứng cứ, tài liệu và lời khai của các bị cáo, người liên quan… TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND TP Hà Nội để điều tra bổ sung, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Đồng thời, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tư vấn viên bán hàng và những người liên quan khác.