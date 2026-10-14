Thói quen nguy hiểm khi sạc xe điện qua đêm

Nhiều nguy cơ cháy, nổ từ thói quen sạc xe điện

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, việc sạc xe điện không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng bộ sạc không tương thích hoặc để pin, ắc quy hoạt động trong điều kiện không bảo đảm an toàn có thể dẫn đến quá nhiệt, hư hỏng thiết bị điện và phát sinh cháy, nổ.

Không ít người dân có thói quen sạc xe điện qua đêm

Đáng chú ý, việc sạc xe điện kéo dài qua đêm, không có người kiểm tra, giám sát khiến các sự cố khó được phát hiện và xử lý kịp thời. Nếu xe được đặt trong nhà, gần vật liệu dễ cháy hoặc tại lối thoát nạn, đám cháy có thể nhanh chóng gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình.

Để hạn chế nguy cơ mất an toàn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân sử dụng bộ sạc chính hãng, đúng thông số kỹ thuật và tương thích với loại pin, ắc quy của phương tiện.

Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, phích cắm, ổ cắm và bộ sạc; ngừng sử dụng khi phát hiện thiết bị nứt, vỡ, biến dạng, nóng bất thường, phát ra tiếng động lạ hoặc có mùi khét.

Xe điện phát nổ, gây hỏa hoạn vào ban đêm

Người dân cần tuân thủ thời gian sạc theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hạn chế sạc qua đêm và không để việc sạc diễn ra mà không có người kiểm tra, giám sát. Không cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ điện, không sử dụng dây dẫn, ổ cắm kém chất lượng hoặc đấu nối điện tạm bợ.

Khu vực sạc xe cần thông thoáng, khô ráo, cách xa nguồn nhiệt, nguồn lửa và các vật liệu dễ cháy. Tuyệt đối không bố trí xe đang sạc tại cầu thang, hành lang hoặc những vị trí cản trở đường thoát nạn. Sau khi xe vận hành trong thời gian dài, cần để pin, ắc quy và các bộ phận liên quan nguội trước khi tiến hành sạc.

Người dân cần chủ động, thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu bất thường của xe điện

Bên cạnh đó, người sử dụng không tự ý tháo lắp, sửa chữa, thay đổi kết cấu hoặc can thiệp vào hệ thống pin, ắc quy và bộ sạc khi không có chuyên môn. Khi phát hiện pin, ắc quy bị phồng, nứt, rò rỉ hoặc bộ sạc có dấu hiệu bất thường, cần dừng sạc và xử lý theo hướng dẫn an toàn.

Chủ động phòng cháy, bảo đảm đường thoát nạn

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị bảo vệ và khu vực sạc xe; kịp thời thay thế, khắc phục những thiết bị xuống cấp hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Việc bố trí phương tiện chữa cháy phù hợp, xây dựng phương án thoát nạn và hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ cũng là những biện pháp cần thiết. Đặc biệt, không để xe điện và các phương tiện khác chắn lối ra vào, cầu thang hay cửa thoát hiểm, nhất là tại những ngôi nhà chỉ có một lối thoát duy nhất.

Khi phát hiện sự cố trong quá trình sạc như phát sinh khói, tia lửa, mùi khét hoặc pin, ắc quy nóng bất thường, người dân cần nhanh chóng bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Chỉ ngắt nguồn điện khi có thể thực hiện an toàn; không tiếp cận, tháo dỡ hoặc di chuyển bộ pin đang cháy, phát nổ nếu không bảo đảm điều kiện an toàn.

Trong trường hợp xảy ra cháy, nổ, cần nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Sạc xe điện đúng cách, kiểm tra thiết bị thường xuyên và không chủ quan với thói quen sạc qua đêm là những việc làm thiết thực giúp mỗi gia đình chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản và an toàn cho cộng đồng.