Giải cứu nam sinh khỏi cạm bẫy 'bắt cóc online', bảo vệ 1,2 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân

Lực lượng chức năng đã giải cứu nạn nhân an toàn và bảo vệ nguyên vẹn số tiền 1,2 tỷ đồng cho gia đình.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 13/10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường Đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A (sinh năm 2008) rời khỏi ký túc xá từ sáng 12/10.

Em T.A có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Bà Rịa đã chỉ đạo Tổ phản ứng nhanh khẩn trương rà soát. Qua phân tích tài liệu, lực lượng Công an nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng với thủ đoạn “bắt cóc online”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, chỉ khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa đã xác định chính xác vị trí của em T.A.

Lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải tỏa tâm lý cho nạn nhân, kịp thời chặn đứng giao dịch chuyển tiền và đưa em T.A về lại gia đình an toàn.

Làm việc tại Cơ quan Công an, em T.A cho biết, sáng 12/10, các đối tượng đã gọi điện đe dọa, tự xưng là cán bộ Cơ quan điều tra, bịa đặt thông tin em T.A có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Chúng liên tục uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân đến thuê phòng tại 01 nhà nghỉ trên địa bàn, tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và yêu cầu kết nối ứng dụng Zoom để giám sát 24/24h.

Bị thao túng tâm lý và đe dọa “bắt tạm giam”, em T.A đã làm theo kịch bản của bọn chúng, liên lạc với bố mẹ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ), nhằm ép nạn nhân dùng lý do “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển tiền.