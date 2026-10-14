Quy tập được hài cốt liệt sĩ cùng chiếc bình tông ghi số '10-1966'

Trước đó, từ nguồn tin báo của người dân, sáng 14/10, Đội K51 đã tổ chức lực lượng cơ động tiếp cận vị trí khu vực gần núi Nậm Nia khoảng 1km để tiến hành khai quật. Khi đào ở một vị trí xuống sâu khoảng 50cm, lực lượng đã phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ như đế giày dép cao su, cúc áo, quần, thìa nhôm… và đặc biệt trong các di vật có chiếc bình tông khắc số “10-1966” dòng trên và dòng dưới khắc chữ “Hoàn”. Từ các di vật được tìm thấy, xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên Đội K51 đã tổ chức quy tập theo đúng quy định và di chuyển về bảo quản, chăm sóc, thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ của đơn vị.

Các di vật được tìm thấy trong phần mộ hài cốt liệt sĩ (Ảnh Đội K51).

Trong đó có chiếc bình tông ghi số "10-1966" và chữ "Hoàn" (Ảnh Đội K51).

Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 cho biết, sau gần 1 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 luôn đoàn kết, quyết tâm với tinh thần, nghĩa cử tri ân sâu sắc cùng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Các tổ, mũi, hướng đã làm tốt công tác dân vận, phát động nhân dân cung cấp các thông tin có giá trị, tiến hành xử lý gần 50 nguồn tin, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia và là hài cốt liệt sĩ thứ 43 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Cán bộ, chiến sĩ tiến hành đưa hài cốt liệt sĩ về nơi lưu giữ (Ảnh Đội K51).

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đội K51 phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia (Ảnh Đội K51).

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ nhân dân, các nhân chứng và Cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51. Số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51. Số điện thoại: 0963.965.739; đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0906.354.678.