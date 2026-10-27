'Đạo chích' lộ diện

Đối tượng Lê Công Dũng bị bắt giữ cùng 3 xe máy tang vật trộm cắp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Thái Hòa khẩn trương triển khai biện pháp xác minh, truy xét đối tượng. Ngày 26-10, Công an phường Thái Hòa cho biết, đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Công Dũng (1981, trú phường Thái Hòa) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, từ tháng 9-2026 đến nay, Lê Công Dũng còn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác tại các khu vực chợ và công trình xây dựng trên địa bàn phường. Hiện, Công an phường đã thu giữ 3 xe mô-tô và 109 kg sắt, thép xây dựng đều là tang vật các vụ trộm. Hiện, Công an phường Thái Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.