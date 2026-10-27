Cục Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh xử lý hóa đơn khi khách đổi, trả hàng

Việc điều chỉnh hóa đơn phải thể hiện rõ thông tin của hóa đơn gốc, nội dung điều chỉnh và được lưu trữ đầy đủ để phục vụ kê khai, hạch toán, đối chiếu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh có thỏa thuận về việc người mua lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa, người mua lập hóa đơn điện tử giao cho hộ kinh doanh. Hai bên mua bán thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định khi bán hàng hóa.

(Ảnh minh họa)

Đối với hàng hóa là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, như xe máy, và tài sản đã được đăng ký theo tên người mua, việc trả lại hàng hóa phải bảo đảm phù hợp với pháp luật liên quan. Nếu người mua thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử, người mua thực hiện lập hóa đơn trả lại hàng cho hộ kinh doanh bán hàng.

Theo Cục Thuế, quy định này giúp bảo đảm tính chính xác của dữ liệu hóa đơn điện tử, đồng thời tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong việc xử lý các giao dịch đổi, trả hàng phát sinh sau bán.

Ngoài ra, Thông tư 91 bổ sung quy định về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. Theo đó, trường hợp hóa đơn sai các nội dung như tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không sai mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn, người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn đã lập sai và không phải lập lại hóa đơn.

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử đã lập sai theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục III.

Quy định này thuận tiện và đơn giản hơn so với thời điểm trước đây.