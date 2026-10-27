Khuyến cáo người dân những rắc rối pháp lý nếu bán xe mà chưa sang tên đổi chủ

Do xe đã qua nhiều đời chủ, việc xác định người vi phạm thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Các chuyên gia pháp lý cảnh báo, xe đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký sẽ khiến chủ cũ đối mặt với hàng loạt rủi ro. Ngoài việc phải lên cơ quan công an giải trình, nếu không chứng minh được mình không phải người điều khiển, chủ xe đứng tên trên đăng ký có thể phải chịu phạt thay. Đáng chú ý, trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện (không có bằng lái, chưa đủ tuổi...) mà gây tai nạn nghiêm trọng, chủ cũ còn nguy cơ bị xử lý hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi chuyển nhượng phương tiện cần nghiêm túc chấp hành quy định thu hồi đăng ký, biển số để tránh các hệ lụy pháp lý phát sinh.