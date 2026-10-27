Công an xác minh số tiền 1 tỷ đồng người đàn ông ở Hà Nội chuyển vào tài khoản người cùng tên

Sáng 26/10, anh N.A.T. (trú tại Hà Nội) sơ suất trong quá trình giao dịch nên chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của một người có cùng tên.

Sau khi liên hệ ngân hàng nhưng chưa thể kết nối với chủ tài khoản nhận tiền, anh T. đã đến Công an phường Láng trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền.

Anh T. nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Láng khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời chủ động liên hệ với người nhận nhầm để phối hợp giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, lực lượng Công an đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Nhờ đó, anh T. đã nhận lại nguyên vẹn số tiền 1 tỷ đồng.

Ngày 26/10, sau khi nhận lại tiền, anh N.A.T. gửi thư cảm ơn Công an phường Láng, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm và sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.