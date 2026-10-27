Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai phát hiện tình trạng dây cáp điện ngầm tại Công viên Diên Hồng liên tục bị kẻ gian cắt trộm, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng điện tại khu vực công cộng.

Đối tượng thực hiện 8 vụ trộm cắp dây cáp điện sa lưới. (Ảnh: CAGL).

Trước tình hình trên, Công an phường đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, xác minh phương thức, thủ đoạn hoạt động để truy tìm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 25/10, Công an phường Diên Hồng đã phát hiện, bắt giữ Hồ Thanh Lâm (SN 1993, trú tổ 9, phường Diên Hồng), là đối tượng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, từng bị đưa vào trường giáo dưỡng do có hành vi trộm cắp tài sản.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, từ ngày 30/8 - 24/10/2026, Lâm đã một mình thực hiện 8 vụ trộm cắp dây cáp điện tại khu vực công viên. Để thực hiện hành vi trộm cắp trên, Lâm sử dụng các công cụ như lưỡi cưa tay, thanh sắt hộp, kìm để đào đất, cắt ống bảo vệ và lấy trộm dây cáp điện ngầm.

Tổng số tài sản bị chiếm đoạt qua các vụ việc gồm khoảng 294 mét dây điện loại 03 lõi đồng và 360 mét dây điện loại 04 lõi đồng. Sau đó, Nguyễn Thanh Lâm mang số dây cáp điện chiếm đoạt được bán cho những người thu mua phế liệu lưu động để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan Công an phường Diên Hồng đã kiểm tra nhanh cho thấy Nguyễn Thanh lâm dương tính với ma túy đá.