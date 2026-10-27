Công an TP.Đồng Nai: Đánh mạnh tội phạm ma túy trên không gian mạng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai về tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng xã hội, Phòng Cảnh sát ma túy đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng An ninh mạng để phát hiện, truy vết, xác minh tài khoản Facebook "Ng.H" có đăng tải thông tin giao dịch mua bán ma túy trên mạng xã hội.

Qua xác minh, lực lượng Công an đã bắt giữ Huỳnh Lưu Nghĩa (SN 2004, quê phường Vũng Tàu, TP.HCM; nơi ở hiện tại tại khu phố Vĩnh An 1, phường Trị An, TP. Đồng Nai), là chủ tài khoản Facebook "Ng.H".

Nhóm đối tượng tổ chức mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ

Đấu tranh khai thác, Nghĩa nhận đã lập hai tài khoản Facebook để đăng thông tin giao dịch mua bán ma túy trên mạng xã hội. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Nghĩa dương tính với ma túy loại methamphetamine.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Lê Sỹ Dũng (SN 2005, ngụ xã Bình Minh, TP. Đồng Nai); Trần Văn Tài (SN 1999) và Nguyễn Xuân Tuân (SN 1999), cùng ngụ xã Tân An, TP. Đồng Nai; Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1993, ngụ xã Bình Minh, TP. Đồng Nai); Huỳnh Văn Phết (SN 1990, quê Cà Mau) và Phan Văn Minh Tứ (SN 2001, ngụ phường Trị An, TP. Đồng Nai).

Tang vật thu giữ gồm 7 gói ma túy, 5 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật chứng liên quan. Ngoài ra, lực lượng Công an đang tiếp tục xác minh hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng khác.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thúy An (SN 2002, quê Đồng Tháp; tạm trú tại khu phố Bình An, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, các phòng nghiệp vụ Công an TP. Đồng Nai phát hiện tài khoản mạng xã hội "T.P" có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Tr.C.Đ (SN 2005, quê An Giang) là chủ tài khoản "T.P" nên đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Trấn Biên làm việc.

Trần Thị Thúy An cùng tang vật

Đ. khai nhận sử dụng tài khoản Facebook để tham gia nhóm "Đập đá nam nữ giao lưu kết nối", nhằm nhắn tin lừa đảo những người có nhu cầu mua ma túy để chiếm đoạt tiền. Tại thời điểm làm việc, Đ. khai chưa bán ma túy cho ai. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Đ. dương tính với ma túy đá. Đ. cũng khai nhận đã mua ma túy qua mạng từ một đối tượng sử dụng biệt danh "Th.A".

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an phối hợp bắt giữ Trần Thị Thúy An để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 gói nylon hàn kín chứa ma túy đá, 1 chiếc kéo bằng kim loại, 1 cân điện tử tiểu ly và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kết quả đấu tranh, khám phá nhanh hai vụ việc liên quan đến mua bán ma túy trên không gian mạng cho thấy quyết tâm và sự chủ động của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Đồng thời, kết quả này cũng khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Phòng Cảnh sát ma túy và Công an các địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đồng Nai.