Khống chế đám cháy tại tiệm ăn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói, lửa bùng phát tại tiệm ăn số 110 đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Khu vực 5 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, cửa cuốn phía trước tiệm ăn đang khóa chặt, bên trong không có người. Các chiến sĩ sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt mở cửa cuốn để tiếp cận khu vực cháy.

Công tác chữa cháy gặp khó khăn do lửa bùng phát mạnh tại khu vực tầng gác, nơi chứa nhiều thùng giấy và vật liệu dễ cháy, tạo ra nhiều khói độc và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan.

Hiện trường vụ cháy sau khi được lực lượng chức năng khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng triển khai phun nước dập lửa, đồng thời làm mát và ngăn cháy lan sang các khu vực khác.

Sau hơn 20 phút chữa cháy liên tục, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.