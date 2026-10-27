Phát hiện người nước ngoài làm 'chui' tại KCN Tam Thăng 2

Nhóm công nhân ngoại quốc làm “chui” bị phát hiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 người mang quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại công trường nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân và tổ chức có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.