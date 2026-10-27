Phát hiện người nước ngoài làm 'chui' tại KCN Tam Thăng 2
Thực hiện cao điểm rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người nước ngoài trên địa bàn, ngày 26-10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với Công an xã Thăng Trường (Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra đột xuất một công trường xây dựng tại KCN Tam Thăng 2.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 26 người mang quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại công trường nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân và tổ chức có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-hien-nguoi-nuoc-ngoai-lam-chui-tai-kcn-tam-thang-2-post360041.html