Vicostone triển khai khuyến mãi 'Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi' tới 20%

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập mới “Dòng sông băng” (Ice in Motion), Vicostone triển khai chương trình khuyến mãi “Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi” từ 22/10/2026 đến hết 20/12/2026 , với mức giảm giá tới 20% cho nhiều dòng sản phẩm đá nhân tạo cao cấp.

Các sản phẩm thuộc bộ sưu tập “Dòng sông băng” (Ice in Motion) lấy cảm hứng từ những chuyển động và biến đổi kỳ diệu diễn ra bên trong các lớp băng tuyết, mang đến lựa chọn tinh tế cho những không gian sống bền vững, gần gũi thiên nhiên và đậm dấu ấn cá nhân.

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch cải tạo, tân trang tổ ấm để đón mùa lễ hội và chào năm mới. Bên cạnh việc thay đổi cách bài trí nội thất, lựa chọn vật liệu cho những khu vực như mặt bàn bếp, bàn đảo, bàn ăn hay lavabo cũng góp phần làm mới diện mạo không gian, đồng thời nâng cao tính tiện nghi và trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày.

Gợi mở hình ảnh dòng nước chuyển động dưới lớp băng, Viscostone Marillie BQ9662, một trong những sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập “Dòng sông băng”, sở hữu nền xanh lam pha xám cùng hệ vân trắng xám mềm mại, tạo điểm nhấn cho bàn đảo, tường bếp và không gian nội thất hiện đại.

Nhằm tri ân và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Viscostone triển khai chương trình khuyến mãi “Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi” với mức giảm giá từ 10% đến 20% so với giá bán lẻ niêm yết cho nhiều dòng sản phẩm đá nhân tạo cao cấp.

Thông qua chương trình “Tân trang nhà - Ngàn ưu đãi”, Vicostone tiếp tục hướng tới việc đưa các giải pháp vật liệu chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích những ý tưởng làm mới không gian sống theo nhu cầu và phong cách riêng của từng gia đình.

Chương trình được triển khai từ 22/10 đến hết 20/12/2026 tại hệ thống đại lý phân phối thành phẩm của Công ty Cổ phần Vicostone, áp dụng đối với các sản phẩm hoàn thiện đá nhân tạo Vicostone do công ty trực tiếp gia công, chế tác, thuộc danh mục hàng hóa khuyến mãi theo quy định của chương trình.

Lấy cảm hứng từ đá Cristallo Quartzite, Viscostone Sollight BQ9660 nổi bật với nền trắng xám cùng những đường vân thanh mảnh, gợi liên tưởng đến chuyển động đầu tiên trên bề mặt băng tĩnh lặng, phù hợp không gian hiện đại, tối giản…

Đáng chú ý, mức giảm giá cao nhất 20% được áp dụng cho 4 mẫu đá thuộc bộ sưu tập mới “Dòng sông băng” (Ice in Motion), gồm Sollight BQ9660, Melinda BQ9661, Marillie BQ9662 và Peralto BQ9663.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, điều kiện và thể lệ chương trình được công bố trên các kênh chính thức của Vicostone.

Bên cạnh bộ sưu tập mới, Viscostone hiện sở hữu danh mục hơn 150 mẫu đá nhân tạo cao cấp với đa dạng màu sắc, đường vân và phong cách thiết kế. Các sản phẩm có độ bền cứng cao, dễ vệ sinh, đáp ứng những yêu cầu quốc tế về an toàn cho sức khỏe và được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng tới 15 năm.

Độc giả liên hệ hotline 18006766 hoặc truy cập website vicostone.com/vi-vn để biết chi tiết về chương trình.

Tái hiện vẻ đẹp của những tinh thể băng trong quá trình chuyển động và tái cấu trúc, Viscostone Peralto BQ9663 kết hợp nền xám dịu nhẹ cùng đường vân trắng, be vàng thanh lịch, phù hợp các ứng dụng như mặt bếp, bàn đảo, bàn ăn, lavabo…

Vicostone thuộc Tập đoàn Phenikaa, là thương hiệu đá nhân tạo cao cấp top 3 toàn cầu, hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường như Mỹ, Canada, Australia và châu Âu. Vicostone đồng thời là thương hiệu đá nhân tạo duy nhất tại Việt Nam được công nhận “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam” trong 5 kỳ liên tiếp. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, các sản phẩm Vicostone kết hợp vẻ đẹp thẩm mỹ độc đáo với những đặc điểm cơ lý tính vượt trội, phù hợp làm đá nội thất ốp bàn bếp đá nhân tạo, bàn trà, bàn ăn, nhà tắm, decor để tạo điểm nhấn…