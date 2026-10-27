Cháu trai bị khởi tố sau khi nhận 4,7 tỷ đồng của dì ở Mỹ nhờ mua nhà

Ngày 27/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú (SN 1989, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, bà L.H.C. hiện định cư tại Mỹ, có quan hệ dì - cháu với Tú. Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước.

Từ tháng 2/2026, bà C. chuyển cho Tú tổng cộng hơn 4,7 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. qua ứng dụng Viber hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Đầu tháng 3, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được một căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng, với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú đặt cọc mua nhà.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Vĩnh Tú. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán phần tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Sau đó, bà C. không thể liên lạc với Tú và phát hiện người này đã rời khỏi nơi cư trú.

Sau khi được người môi giới thông báo sự việc, bà C. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng vận động Tú ra đầu thú.

Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.