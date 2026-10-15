Đánh sập pháo đài Etihad

Thời gian gần đây, Man City đang đối diện với cơn bão truyền thông xung quanh những lùm xùm vì những vi phạm tài chính, và đứng trước nguy cơ bị xử xuống hạng. Tuy nhiên, không vì thế mà nửa Xanh thành Manchester có dấu hiệu của cuộc khủng hoảng. Ngay khi Ngoại hạng Anh trở lại sau đợt tập trung FIFA Days, thầy trò HLV Enzo Maresca đã tạo nên cơn địa chấn khi hủy diệt đại kình địch Liverpool với tỷ số đậm đà 3-0 ngay tại "chảo lửa" Anfield. Màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool không chỉ đập tan những nghi ngờ về tâm lý thi đấu của The Citizens mà còn khẳng định bản lĩnh của một nhà vô địch. Sự vượt trội nơi tuyến giữa cùng khả năng chuyển trạng thái sắc bén giúp Man City duy trì mạch 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, thành tích giúp họ đang vươn lên dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này là màn chạy đà hoàn hảo cho Man City trước trận cầu tâm điểm ở vòng đấu thứ 2 Champions League với PSG. Do vậy, Man City hoàn toàn tự tin giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón nhà ĐKVĐ Champions League ở vòng đấu thứ 2. Tuy nhiên, sự tự tin của Man City đã bị dội một gáo nước lạnh, khi The Citizens bị PSG đánh bại một cách tâm phục, khẩu phục trong màn đối đầu vào rạng sáng 15/10.

Bên kia chiến tuyến, PSG có vẻ như không còn là đội bóng “bất khả chiến bại” như mùa giải trước. “Gã nhà giàu” nước Pháp mở màn chiến dịch mùa giải năm nay theo cách khá thất vọng, khi liên tục vấp ngã tại giải quốc nội với 4 trận đầu tiên không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, sự tự tin và bản lĩnh của gã nhà giàu nước Pháp đã nhanh chóng trở lại, với mạch 4 trận toàn thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cú hích tinh thần lớn nhất khởi nguồn từ chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Slovan Bratislava ở lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League, trước khi họ tiếp tục đè bẹp Marseille và Le Mans tại đấu trường quốc nội. Mặc dù vậy, chuyến làm khách tại Etihad sẽ là một thử thách cực đại đối với đoàn quân của HLV Luis Enrique, bởi lẽ thời điểm này Man City tỏ ra quá mạnh. Yếu tố quyết định thắng bại của cả 2 có lẽ sẽ đến từ những cuộc đấu tay đôi ở khu trung tuyến, nơi cả 2 đội đang sở hữu những tiền vệ cực kỳ xuất sắc. Và rạng sáng 15/10, đội giành chiến thắng chính là “Gã nhà giàu” nước Pháp.

Màn thư hùng giữa Man City và PSG tại thánh địa Etihad đã thổi bùng bầu không khí rực lửa khi sân chơi Champions League trở lại ở lượt trận thứ 2 vòng phân hạng. Cả hai "Gã khổng lồ" của bóng đá châu Âu bước vào cuộc đọ sức này với phong độ cực kỳ thăng hoa, qua đó đã tạo nên trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng. Ngay ở phút thứ 13, PSG có tình huống phản công hay. Doue thực hiện pha đi bóng vào trong, sau đó sút xa đưa bóng vào góc gần, mở tỷ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau, cách biệt đã được nâng lên. Khi Doue tiếp tục tỏa sáng, với cú tạt bóng chuẩn xác, để Dembele đánh đầu quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG. Cục diện trận đấu có lẽ đã an bài khi đến phút 32, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về PSG. Akliouche thoát xuống đáy biên, sau đó trả ngược lại. Zaire-Emery ở phía trong đánh gót điệu nghệ, tạo đà thuận lợi để Vitinha băng đến dứt điểm một chạm, đưa bóng vào góc khó làm bó tay thủ thành Donnarumma.

Không còn gì để mất sau khi bị dẫn tới 3 bàn trong hiệp 1, Man City tràn lên tấn công và The Citizens có bàn thắng ở phút 53. Ndiaye treo bóng rất khó chịu, Haaland ở phía trong đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Man City. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau, PSG lại tái lập cách biệt 3 bàn, khi Akliouche xoay người sút xa ấn tượng. Thủ môn Donnarumma vẫn chạm tay vào bóng để cứu thua, nhưng vẫn không thể ngăn cản PSG có bàn thắng thứ 4. Mọi nỗ lực của Man City chỉ mang lại cho The Citizens 1 bàn thắng ở phút thứ 75, khi Bouaddi căng ngang thuận lợi để Haaland dứt điểm tung lưới PSG lần thứ 2. Thất bại 2-4 ngay trên sân nhà Etihad, Man City đã chấm dứt chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa giải. Còn về phía PSG, “Gã nhà giàu” nước Pháp đã có lời khẳng định đanh thép là họ vẫn sẵn sàng bảo vệ ngôi vương.