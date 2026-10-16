PSG có thể vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp?

Sau trận PSG thắng Man City 4-2, Eurosport đặt câu hỏi liệu đã quá sớm để nghĩ tới chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp.

Ở thời điểm tháng 10, câu trả lời tất nhiên vẫn là có. Song, vấn đề đáng bàn không nằm ở việc dự đoán nhà vô địch từ quá sớm, mà ở chỗ PSG đang cho thấy họ chưa có dấu hiệu đi xuống sau hai mùa liên tiếp đứng trên đỉnh châu Âu.

Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ Real Madrid của Zinedine Zidane từng vô địch ba mùa liên tiếp, từ 2016 đến 2018. PSG hiện đứng trước cơ hội gia nhập nhóm đặc biệt ấy sau khi đăng quang mùa 2024/25 rồi bảo vệ thành công chức vô địch bằng chiến thắng trước Arsenal trên chấm luân lưu ở Budapest hồi tháng 5.

Điều khiến PSG đáng ngại không phải hai chiếc cúp đã có, mà là cảm giác tập thể này vẫn chưa đi hết chu kỳ.

Nhà vô địch chưa có dấu hiệu no nê

Man City bước vào trận đấu tại Etihad với phong độ rất tốt và đang dẫn đầu Premier League. Tuy nhiên, chỉ sau 32 phút, đội chủ nhà đã bị dẫn 0-3. Desire Doue, Ousmane Dembele và Vitinha lần lượt ghi bàn trong một hiệp đấu PSG xử lý nhanh hơn, chính xác hơn và liên tục khai thác được khoảng trống phía sau tuyến pressing của Man City.

Opta ghi nhận PSG có 10 cú sút trong hiệp một, bảy lần trúng đích. Man City lần đầu thủng ba bàn trong hiệp một của một trận chính thức trên sân nhà kể từ năm 2015. Với một đội bóng vốn quen kiểm soát trận đấu tại Etihad, việc bị đẩy vào thế chạy theo đối thủ trong hơn nửa giờ đầu mang nhiều ý nghĩa hơn tỷ số đơn thuần.

PSG cũng không cần kiểm soát bóng áp đảo. Họ chọn đúng thời điểm để tăng tốc, đủ bình tĩnh khi thoát pressing và đưa được nhiều cầu thủ vào khu vực nguy hiểm. Cách chơi ấy phản ánh sự trưởng thành của một tập thể trải qua nhiều kiểu trận đấu khác nhau tại Champions League.

PSG thắng Man City 4-2 ngay tại Etihad, tiếp tục cho thấy vị thế của nhà vô địch Champions League hai mùa liên tiếp.

Hai mùa trước, PSG thường được nhắc đến qua chất lượng của từng ngôi sao. Hiện tại, điều khiến họ khó đối phó hơn nằm ở cấu trúc. Doue, Dembele hay Vitinha có thể ghi bàn, nhưng hệ thống của Luis Enrique không phụ thuộc tuyệt đối vào bất kỳ người nào.

Quá trình này xuất hiện từ mùa 2024/25. Trong phân tích của UEFA sau chiến thắng 4-2 trước chính Man City tại Paris hồi tháng 1/2025, Roy Hodgson chỉ ra PSG thường tạo được thế hơn người ở trung tuyến nhờ Vitinha, Joao Neves và Fabian Ruiz, từ đó tìm khoảng trống để đưa bóng ra hai biên. Guardiola khi ấy cũng thừa nhận đội bóng Pháp kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn.

Gần hai năm sau, những nguyên tắc ấy vẫn còn, nhưng PSG chơi linh hoạt hơn. Họ có thể giữ bóng để kéo đối thủ ra khỏi vị trí, cũng có thể bỏ qua nhiều nhịp triển khai và tấn công thẳng vào khoảng trống. Một nhà vô địch thường trở nên dễ đoán khi các đối thủ có đủ thời gian nghiên cứu. PSG lại đang đi theo hướng ngược lại.

Khác biệt nằm ở khả năng sống sót

Muốn vô địch Champions League ba lần liên tiếp, chơi hay thôi chưa đủ.

Real Madrid giai đoạn 2016-2018 không phải lúc nào cũng là đội chơi tốt nhất châu Âu trong suốt mùa giải. Giá trị lớn nhất của tập thể Zidane nằm ở khả năng sống sót qua những thời điểm xấu, thắng nhiều kiểu trận đấu và vẫn giữ được bản lĩnh khi mùa giải bước vào tháng 4, tháng 5.

PSG mùa trước cũng trải qua con đường tương tự.

Họ chỉ đứng thứ 11 sau league phase với thành tích 4 thắng, 2 hòa và 2 thua. Đến vòng loại trực tiếp, PSG vượt Monaco với tổng tỷ số 5-4, thắng Chelsea 8-2, Liverpool 4-0, rồi trải qua bán kết nghẹt thở với Bayern với tổng tỷ số 6-5. Chung kết gặp Arsenal phải kéo tới loạt luân lưu.

Chuỗi kết quả ấy quan trọng vì PSG không vô địch bằng một công thức duy nhất. Có trận họ áp đảo, có trận phải chịu sức ép, cũng có thời điểm chỉ cần tồn tại đủ lâu để chờ cơ hội. Khả năng thắng theo nhiều cách thường là dấu hiệu của một đội bóng đã trưởng thành ở Champions League.

Đội bóng của Luis Enrique dẫn Man City 3-0 chỉ sau 32 phút nhờ các bàn của Doué, Dembélé và Vitinha.

Trận đấu tại Etihad lại cung cấp thêm một ví dụ. PSG chơi gần như hoàn hảo trong hiệp một nhưng phải chịu sức ép rất lớn sau giờ nghỉ. Man City kết thúc trận đấu với 27 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,57, trong đó riêng hiệp hai đạt 1,78 xG. Haaland ghi hai bàn, Man City còn nhiều lần đưa bóng trúng khung gỗ hoặc tạo cơ hội rõ ràng.

PSG không kiểm soát được toàn bộ 90 phút. Nhưng khi Man City vùng lên, họ vẫn tìm thấy bàn thứ tư nhờ Maghnes Akliouche và bảo vệ được lợi thế. Luis Enrique sau trận cũng không che giấu những vấn đề ấy, thừa nhận đội bóng của ông hoàn toàn có thể trả giá nếu tình huống diễn biến khác đi.

Chi tiết này quan trọng. Những đội bóng duy trì thành công lâu dài thường không xem một chiến thắng lớn là bằng chứng rằng mọi thứ đã hoàn thiện.

Thách thức lớn nhất nằm ở chính PSG

Nếu có lý do để nghi ngờ khả năng vô địch lần thứ ba liên tiếp, vấn đề chưa chắc nằm ở chất lượng đội hình.

Champions League có quá nhiều biến số. Một ca chấn thương vào tháng 3, một thẻ đỏ, một pha bóng cố định hay chỉ một đêm dứt điểm kém cũng đủ kết thúc cả chiến dịch. Bayern, Barcelona, Real Madrid, Arsenal hay Man City vẫn còn nhiều thời gian để cải thiện.

Khó khăn khác nằm ở việc duy trì động lực. Sau hai chức vô địch liên tiếp, PSG phải thuyết phục một tập thể đã thắng gần như mọi thứ tiếp tục chấp nhận cường độ pressing, kỷ luật vị trí và những yêu cầu khắt khe của Luis Enrique. Phần này thường khó hơn mua thêm một ngôi sao.

Real Madrid của Zidane từng giải quyết được bài toán ấy nhờ một nhóm cầu thủ bước vào giai đoạn đỉnh cao cùng lúc và đặc biệt giỏi trong các trận knock-out. PSG cần chứng minh họ cũng có thể duy trì trạng thái tương tự trong ba mùa liên tiếp.

PSG từng chỉ đứng thứ 11 ở league phase mùa trước, nhưng sau đó vượt qua hàng loạt đối thủ lớn để bảo vệ chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, đội bóng Pháp có một lợi thế: phần lớn bộ khung vẫn còn khả năng phát triển. Doue còn trẻ, Vitinha đang ở độ chín, Dembele vẫn giữ vai trò quan trọng, còn Luis Enrique có nhiều lựa chọn để xoay vòng. PSG vì thế không tạo cảm giác của một tập thể vừa chạm đỉnh rồi bắt đầu già đi.

Chiến thắng tại Etihad chưa nói được PSG sẽ nâng cúp vào tháng 5. Nhưng nó cho thấy nhà vô địch hai mùa gần nhất vẫn đủ nhanh, đủ sâu và đủ động lực để tiếp tục đặt câu hỏi cho phần còn lại của châu Âu.

Nói về chiếc cúp thứ ba vào tháng 10 có thể sớm. Gạt PSG khỏi cuộc đua vì cho rằng một đội bóng khó thể vô địch Champions League ba mùa liên tiếp còn vội vàng hơn.